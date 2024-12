Parrilli alertó que “estamos frente a una maquinaria de persecución mediática y judicial”

El senador nacional de Unión por la Patria, Oscar Parrilli, se refirió al juicio por Hotesur-Los Sauces y planteó que “hablar de Justicia en la Argentina es una tomada de pelo” porque “estamos frente a una maquinaria de persecución mediática y judicial”.

“Los mismos jueces y fiscales que la juzgaron, absolvieron a Cristina”, recordó, en tanto que consideró que “estos personajes macristas de la Corte Suprema quieren condenar a Cristina”.

“Qué casualidad que los jueces que van a juzgar a Cristina son los que jugaban al pádel con Macri”, bramó el exsecretario general de la Presidencia en declaraciones a la AM 950.

Asimismo, mencionó que “hay causas contra Macri que duermen en la Corte”, mientras que “el tribunal ya evaluó que no haya juicio oral por esta causa”.

“Las pruebas del juicio por Vialidad demostraron que no había delito y que Cristina no tiene nada que ver. Que muestren las pruebas: no hay una sola”, advirtió el legislador opositor.

En cuanto a su pedido de suspensión de la Cámara alta, recalcó: “Lo de Kueider y mi intento de suspensión son dos cosas distintas”.

“El pedido de mi suspensión estuvo metido de los pelos, intentaron suspenderme por una causa anterior a mi mandato” e “intentaron equipararme a mí con Kueider”, cerró Parrilli.