Otra interna en el Gobierno: Villarruel y Bullrich se cruzaron por el gendarme detenido en Venezuela

La vicepresidenta Victoria Villarruel y la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, protagonizaron un inesperado cruce en redes sociales, a raíz de la grave situación del gendarme Nahuel Gallo, detenido en Venezuela desde el 8 de diciembre y sin información de su paradero.

La polémica comenzó cuando Villarruel le respondió en redes sociales a un usuario que le preguntó por el caso del gendarme. “Jamás habría autorizado a un gendarme a ir a Venezuela”, contestó la vicepresidenta.

Y, en un tiro por elevación a Bullrich, arremetió: “Lo que está ocurriendo es la consecuencia tristemente obvia, pero como no soy del área de seguridad no opino de las sanciones y acciones que se debieran tomar”.

La respuesta de Bullrich no tardó en llegar. “Resulta vergonzoso que utilice a Nahuel Gallo para juntar likes, y además elimine el tuit cuando la repercusión no es la esperada. Los argentinos ya no toleran la cobardía ni el oportunismo político”, contrapuso.

A través de sus redes sociales, la funcionaria acusó a Villarruel de hablar “con total desconocimiento de los canales y mecanismos administrativos que rigen en el marco de la Gendarmería Nacional”.

Según explicó, la autorización de viajes se otorga a través de la Dirección de Personal. “Por eso le solicito que antes de emitir declaraciones, la próxima vez se informe”, le recomendó.

Por último, la mandó a frenar el aumento de sueldo que los senadores percibirán a partr de enero: “Si quiere servir a la Patria, como argentina le pido se ocupe de frenar el descabellado e inminente aumento de sueldos en el Senado de la Nación. La ciudadanía está haciendo un esfuerzo heroico para superar la crisis heredada y no merece financiar dietas de 9.5 millones para ningún legislador”.