Redrado habló de la “prueba de fuego” que tendrá Milei

El expresidente del Banco Central, Martín Redrado, consideró que “este año ha sido histórico” y además “se instaló un concepto bisagra en la Argentina, que es el concepto del equilibrio en las cuentas públicas”.

“La gente entendió que no se puede gastar más de lo que ingresa, que el déficit fiscal no se negocia. Y el que venga con la intención de instalar un plan platita o quiera tocar las reservas, no va a tener cabida en el electorado”, aseveró el economista en declaraciones a LN+.

De todos modos, consignó que “producto de que el Gobierno de Javier Milei heredó una economía que estaba hecha un caos, todavía quedan muchas cosas por hacer”.

Uno de esos puntos es el cepo y al respecto precisó que “el Gobierno todavía no pudo levantarlo, y apunta a hacerlo el año que viene, porque no tiene dólares. Lamentablemente, todavía el BCRA tiene reservas netas negativas. Por eso se ha puesto la negociación con el Fondo Monetario Internacional como un hito para conseguir más dólares que le permitan tener más espalda. La mayoría de la gente todavía tiene la plata debajo del colchón”.

“Si vamos hacia un sistema bimonetario, Milei va a tener una prueba de fuego. Lo que tendría que lograr es que el peso pueda convivir con el dólar en un tipo de cambio flotante y que el Banco Central acumule reservas cuando sea época de vacas gordas para gastar en época de vacas flacas. No es algo fácil de conseguir”, sopesó Redrado.

En igual tono, sugirió poner en marcha de “tres revoluciones”, todas ellas “necesarias para el crecimiento de la Argentina.

“Hay que trabajar en una revolución impositiva para generar más empleo. Creo que es el problema más importante que tiene la economía argentina. Una revolución exportadora para generar más dólares genuinos y no financieros. Hay que duplicarlas mirando a destinos no tradicionales. Y una revolución federal para darle por ley a las provincias los recursos que le corresponden”, detalló.

“Para el año que viene prevemos un superávit energético de 8400 millones de dólares. Ahora, el sector energético está encapsulado. Hay que generar empleo. Por eso digo que hay que generar una revolución exportadora no solo en el sector energético si no en otros que planteen una integración productiva con el mundo. Aquellos que compran lo que Argentina produce. La Argentina es un proveedor confiable”, acotó.

Finalmente, recalcó que “falta una política fiscal que cambie los impuestos distorsivos en la Argentina. Eso llevará, indefectible e inevitablemente, a que haya más empleos y mejores salarios”.