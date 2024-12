Artana proyectó un “modesto” proceso de recuperación

El economista jefe de la Fundación de Investigaciones Económicas Latinoamericanas (FIEL), Daniel Artana, consideró que el final del 2024 “nos encuentra mejor de lo que fue el cierre del año pasado” y recordó que “el Gobierno actual heredó una situación muy compleja”.

“Una economía que ya estaba en recesión a fines del año pasado y eso después de un primer semestre bastante duro se ha revertido bastante, ha habido alguna recuperación parcial del terreno perdido en materia de ingresos, lo mismo con la actividad económica y claramente la tasa de inflación ha bajado a niveles de un poco más del 2 % mensual”, pormenorizó en declaraciones a CNN Radio.

En tanto, estimó que “para el año que viene la inflación va a seguir bajando y la economía ya está en un proceso de recuperación modesto, pero recuperación al fin, así que creo que el año que viene, por lo menos en los indicadores macroeconómicos, va a ser mejor que este año, una economía en crecimiento en lugar de recesión”.

“Vivíamos de una fantasía de que era que podíamos pagar la luz, el gas y otros servicios públicos a valores menores que los costos y que eso mágicamente no nos costaba”, acotó y exclamó: “En realidad nos costaba porque la diferencia la terminaba pagando el Tesoro y como no tenía fondo le daba la maquinita y eso después lo pagábamos con inflación o si no lo terminábamos pagando a través de un deterioro en la calidad de los servicios”.

Así las cosas, inicó que “la quita de parte de los subsidios permitió reducir el impuesto inflacionario que nos afectaba a todos. Hoy eso ocurre a un ritmo mucho menor y entonces la impresión es que después de a poco la gente va a ir sintiendo. De hecho hemos tenido en el tercer trimestre una recuperación del consumo privado también comparando con niveles muy deprimidos”.

Sobre la estrategia cambiaria de La Libertad Avanza, el economista de FIEL afirmó que “independientemente de la discusión de si hay o no atraso cambiario, parecería que el Gobierno tiene los dólares como para hacer frente a todos los vencimientos y pagos que tiene que hacer en el año 2025, más allá de que el Banco Central tiene una posición todavía muy frágil de reservas, las metas siguen siendo negativas”.

“Es cierto que la caída en el precio de la soja y la devaluación de Brasil nos van a costar un poco en términos de valor de las exportaciones, pero parecería que eso se puede aguantar y además la propia recuperación económica está haciendo rebotar las importaciones, pero el año que viene va a seguir habiendo un superávit comercial importante porque además hay algunos shocks positivos a las exportaciones, en particular en materia energética, pero hay una señal de alerta al precio de la soja y también ha caído un poco el petróleo. Recordemos que para nosotros eso antes que era una buena noticia es una mala noticia porque somos exportadores netos de energía”, completó Artana.