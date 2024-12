Según Carrió, “Milei está pactando con la mafia”

La líder de la Coalición Cívica-ARI, Elisa Carrió, cargó las tintas contra el Gobierno, haciendo foco en el presidente Javier Milei y su principal asesor, Santiago Caputo.

“Milei está haciendo algo: no está eliminado la casta, sólo alguna. Está pactando con la mafia. Conozco perfectamente la matriz de la corrupción”, introdujo la exlegisladora en declaraciones a TN.

En torno al caso del titular de la DGI, Andrés Vázquez, precisó que “es multimillonario. Ellos inspeccionaban y se hacían socios a través de las coimas. Es el mismo caso que el exjefe de la AFIP, Ricardo Echegaray, que después Juntos por el Cambio de auditor y yo tuve que hacer un amparo para que lo saquen. Eso es la mafia”.

“Para que el chico Caputo entienda: la mafia no tiene ideología, ni partidos, tiene negocios. Él no tiene idea de lo que es y lo están enredando. Es lo peor que le puede pasar a un país”, alertó ‘Lilita’.

Además, Carrió nombró personajes del arco político de la Argentina que considera que son “mafia”, entre los que incluyó a los jueces Ariel Lijo y Ricardo Lorenzetti y a los dirigentes políticos Sergio Massa y Enrique ‘Coti’ Nosiglia.

Tras decir que “Milei tiene un dios, que es el dólar barato”, reconoció que le da “miedo que al compás de un falso estado de bienestar con el dólar barato arrasen con todas las PyMEs de la Argentina”.

“No te equivoques (Luis) ‘Toto’ Caputo, Dios está adentro, no hay fuerzas del cielo, no se usa la religión para manipular a las personas. Es mentira que hay más empleo, son todos monotributistas y con todos en negro no hay jubilación y no hay PAMI”, remató.