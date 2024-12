Advertencia ante eventual devaluación: “Traslado a precio y destrucción del salario”

El economista Lucas Carattini se refirió a las advertencias sobre un posible atraso en el valor del dólar, tras la devaluación del real.

“Argentina va a contramano del resto de las monedas emergentes, teniendo una apreciación del tipo de cambio, pero también nos estamos poniendo mas caros en dólares”, contextualizó, aunque mencionó que “no nos debería asustar”, porque “es natural en un país que empieza a tener superávit fiscal y se empieza a preciar la moneda”.

“La variable que más tenemos que seguir es lo que está sucediendo en el sector externo, en lo que respecta al superávit comercial, que sería tener mayor nivel de importaciones que de exportaciones y en el superávit de cuenta corriente, que en el pasado a tener un nivel alto de déficit”, acotó.

Consultado por la AM 950 sobre el sostenimiento del plan económico, afirmó que “el Gobierno está en una posición relativamente cómoda con respecto al cepo, porque la apreciación cambiaria podría ser un poco mas fuerte. Por lo cual creo que el gobierno se va a tomar un poco mas de tiempo”.

“Si no sucede nada disruptivo en el exterior, en lo local y con el apoyo del gobierno de Donald Trump en un potencial acuerdo con el FMI, con los superávits comercial y energético, el blanqueo, las inversiones por el RIGI, Argentina no va a tener escasez de dólares”, avizoró, al tiempo que precisó que “para el año que viene, Argentina ya tiene comprado el 90% de la deuda que tiene que pagar”.

Acto seguido, Carattini manifestó que “Brasil es el mayor socio comercial del país y la dinámica del comercio exterior con Brasil no debería ser un problema, que se aprecie la moneda con este plan económico de Gobierno, es algo esperable, pero tampoco no se puede desacoplar del mundo si el dólar se aprecia más”.

“Los sectores competitivos deberían ser una llave para otros sectores. Y mientras el empleo que no tiene un repunte, pero al menos ya no tiene destrucción, mientras los salarios se recompongan sobre el ritmo de la inflación, no debería llamarnos la atención la apreciación de dólar, porque el Gobierno tiene un superávit fiscal, que los otros planes económicos no lo tenían”, reiteró.

Finalmente, advirtió que una devaluación significaría el “traslado a precio y la destrucción del salario. Si el Gobierno tiene desequilibrios no afectará el superávit pero habrá que recurrir a otros elementos para lograr competitividad”.