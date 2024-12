Jorge Macri escala la tensión por el “condicionante absoluto” de La Libertad Avanza

El jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, desestimó la propuesta del presidente Javier Milei de cerrar filas entre el PRO y La Libertad Avanza únicamente si van juntos en todos los distritos.

“No me gusta que me inviten a ser parte con un condicionante absoluto. ‘Es como yo digo o no es nada’. La vida no es así”, planteó el alcalde metropolitano en declaraciones a Radio Mitre.

En este sentido, recalcó: “No creo que el único camino sea una unidad como cualquiera lo plantee. Puede armarse acá el frente de una manera, en Córdoba de otra, en Mendoza de otra”.

“Si uno quisiera encontrar un acuerdo con quien fuera, lo hemos hecho en el pasado, arranca por el país que quiere, con acuerdos programáticos. No se arranca diciendo ‘o venís conmigo o sos el enemigo’. No entiendo las cosas de esa manera. No puede ser que si estamos con ellos, somos el futuro; y si no, somos kirchneristas”, contrastó Macri.

“Esta cosa simplista de ‘o estas conmigo sos el bueno o tenés una mirada distinta y sos el malo’… el PRO ha demostrado una responsabilidad muy grande. Esta no es una elección de Ejecutivo, es de cuántos diputados, legisladores, concejales uno logra que entren. Y a veces eso no necesariamente requiere ir juntos. Lo importante es que el kirchnerismo deje de tener mayoría en el Senado o que tengamos la mayor cantidad de diputados posibles”, reflexionó.

Así las cosas, convocó a “poner todas las ideas sobre la mesa, cumplir con la palabra como nosotros hicimos este año, ser absolutamente transparentes con el electorado y, ante todo, cuidar la República”.