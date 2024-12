Radical con peluca condenó las “chiquilinadas” de Lousteau

El diputado nacional de la UCR afín al oficialismo, Luis Picat, aclaró que “no son solamente cuatro los radicales que apoyan al Gobierno, sino que son más”.

En ese sentido, justificó la reunión con el presidente Javier Milei, dado que “hay un radicalismo que quiere ayudar a la gobernabilidad y que al Gobierno le vaya bien”.

Cierre de año con el Presidente de la Nación.

Resultados:

Baja Riesgo País, baja inflación, recuperación económica, baja la pobreza, RIGI nuevas inversiones, baja la deuda, etc etc

A Consolidar: profundizar el cambio cultural, respaldo electoral y legislativo de Cambiemos al… pic.twitter.com/qDflkdnrqx — Luis Picat (@LuisPicat) December 26, 2024

“Lo de ‘radicales peluca’ es una manera de diferenciarnos de los radicales que no quieren que le vaya bien al Gobierno”, agregó, y sostuvo que “fue sana la división del bloque con el grupo de los que no quieren que le vaya bien al Gobierno”.

“Logramos que el bloque se sincere y diga: ‘queremos que le vaya bien al Gobierno’. En el interior los mismos votantes de Cambiemos son los que apoyan al Gobierno nacional”, acotó el legislador cordobés en declaraciones a CNN Radio.

Por otra parte, desestimó la postura de sus ¿ex? Correligionarios: “Las opiniones de Carbajal, Manes, Lousteau y compañía fueron derrotadas en las urnas”.

También planteó que la UCR “está rota por las chiquilinadas que hace Lousteau. No coincidimos pero no pedimos su cabeza” y “cuando no les gustan las cosas lo judicializan y te echan”.

“Hay un sector de la UCR que termina siendo un club” pero “se van a dar contra una pared, les aconsejo ganar las elecciones. Nosotros hemos ganado las elecciones y podemos mostrar gestión” y “vamos a ayudar a que la UCR se reconfigure”, concluyó Picat.