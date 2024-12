Zaffaroni advirtió por el momento de “decadencia política”

El exjuez de la Corte Suprema, Eugenio Raúl Zaffaroni, manifestó que la Argentina atraviesa “un momento de caos institucional”, con un Presidente “que tiene actitudes que a veces no son muy normales, un Congreso pulverizado” y un Máximo Tribunal de Justicia “de tres ministros”.

“Lo que creo que se está derrumbando no sé si es la democracia sino el sistema republicano. Un señor que gobierna por decreto y un Congreso que legitima esa forma de gobernar... Es un deterioro grave de principio republicano de gobierno. Y parece que estuvieran hablando con un conservador”, ironizó.

Acto seguido, reflexionó: “La política a veces brilla, es espectacular. Pero a veces decae. Y estamos en un momento de decadencia política en Argentina. Siempre la decadencia política es multifactorial, pero básicamente el resultado tiene como efecto la pérdida de los sueños. No hay ningún pensamiento transformador revolucionario que salga puramente de lo intelectual”.

“El ser humano no es una máquina de pensar. Pero si en lo afectivo no tenés una mística, una idea, una imagen, una confianza en una sociedad mejor que la que estás viviendo, ¿qué vas a transmitir, por TikTok o por señales de humo? Ahora no hay nada. Y mucha gente se aferra a lo que dice este histérico presidente puteador que tenemos porque sí, porque a algo hay que aferrarse en algún momento. Y sí, estarán equivocados, pero ya se verá”, acotó el jurista en declaraciones a la AM 750.

En igual tenor, consideró que “vivimos una decadencia porque nos está faltando aquello que el movimiento popular ha tenido, que es la creación de una imagen y un sueño”.

Luego evaluó que la de Milei “es una mistiquita, naturalmente. Le quitó al movimiento popular la característica de rupturista, y en un momento dado esto confunde”.

“De cualquier manera, confunde hasta cierto punto. No me olvido ni dejo de tener en cuenta que hubo un 44 % de argentinos que no lo votaron. Y votamos a un candidato que no es capaz de enamorar a nadie. Eso muestra un grado de racionalidad en nuestro pueblo”, subrayó en alusión al ballotage de noviembre de 2023.

“Hubo otros momentos de decadencia en la historia argentina. Muerto Yrigoyen, ¿qué quedó del radicalismo? Un desastre. Y viniendo más para acá, la triple AAA y la noche negra de la dictadura. Pero bueno, en algún momento la política vuelve a subir de nivel. No es porque esté entusiasmado porque es fin de año, es lo que demuestra la historia. Hubo un momento de decadencia y hubo momentos en que la política vuelve a brillar”, cerró.