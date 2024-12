Fin de año piojoso

“Betembó, betembó, betembó”. El grito de guerra de “Babilonia”, segundo tema del segundo álbum de Los Piojos, volvió a atronar en La Plata, de extremo a extremo. El 30 de diciembre de 1999 fue el primero de la lista en el concierto de final de milenio en Plaza Moreno y, casi exacto cuarto siglo después, el 22 de diciembre de 2024, le puso el broche de oro al quinto de los siete recitales que la banda de El Palomar ofrece en su regreso a las pistas.

“Queremos agradecerles mucho por estos siete estadios Diego Armando Maradona, hasta ahora cinco, y desearles unas felices fiestas y un gran comienzo de año piojoso”, expresó Andrés Ciro Martínez, el líder del grupo a modo de saludo para los seguidores.

Concretado el esperado retorno a los escenarios, no exento de polémica, con un imponente despliegue y la generosa propuesta artística en cuanto a sacarle jugo a su amplio repertorio, la banda recarga energías y ya mira a lo que viene.

Es que luego del sprint final en el predio de Avenida 25 y 532, el sábado 25 y domingo 26 de enero, llegará el momento de revivir aquellos viejos fuegos mediterráneos. Es que Los Piojos será el plato fuerte del día 2 de Cosquín Rock, el domingo 16 de febrero en el Aeródromo de Santa María de Punilla.

En tanto, el domingo 13 de abril estarán en el Día Extra del Quilmes Rock, a realizarse en el predio de Tecnópolis, partido de Vicente López.

Finalmente, Andrés Ciro ya anunció durante los conciertos en La Plata un enigmático “nos vemos también en mayo”. Prevalece la idea de un show en un estadio porteño aunque no se descarta el interior.

Volvieron en gran forma y por ahora, la pediculosis parece expandirse. No se van, no se van, no se van Los Piojos...