Kicillof apuntó contra Milei y advirtió que no entrará en “ningún proceso de extorsión”

Tras el fallido intento de aprobar el Presupuesto, la Ley Fiscal Impositiva y el endeudamiento, el gobernador bonaerense, Axel Kicillof, advirtió que el presidente de la Nación, Javier Milei, “tiene particular saña en fundir a la Provincia”.

“Yo no voy a permitir que quiebren a la provincia de Buenos Aires o como pasó en otras provincias; la lógica de Milei es atacar y después pedirles que firmen. No voy a entrar a ningún proceso de extorsión y me voy a poner al frente de la defensa de la provincia de Buenos Aires”, enfatizó.

No vamos a permitir que quiebren a la provincia de Buenos Aires ni que la sometan a ninguna extorsión. Vamos a seguir defendiendo la salud, la educación, la seguridad y los derechos del pueblo bonaerense aunque Milei y la oposición quieran seguir atacando y perjudicándonos.… pic.twitter.com/jgnPBNVhBL — Axel Kicillof (@Kicillofok) December 28, 2024

Asimismo, puso de relieve que el obtenido en el Parlamento “fue un resultado muy malo para lo que esperábamos y estuvimos trabajando. Hace más de 40 días presentamos las leyes tributaria y de endeudamiento. La ley de presupuesto es una ley que marca las prioridades, el plan de gobierno para el año que viene, está exactamente encuadrado en lo que nos comprometimos a hacer en las elecciones que ganamos por más de 20 puntos”.

“Nuestro presupuesto pretende marcar también a qué nos dedicamos en la provincia: salud, educación, seguridad, producción, fomentar el trabajo y estoy muy orgulloso. Contenía previsiones que terminaron en un limbo porque Milei decidió manejarse sin presupuesto. Nosotros, en las antípodas; hicimos todo lo posible para contemplar recursos para los municipios. Era un presupuesto peronista”, pormenorizó Kicillof en declaraciones a Radio 10.

En igual tenor, recordó que la ley de leyes del actual año tiene una progresividad impositiva, basada en “cobrarle más a los que más tienen” y aunque “generó polémicas” funcionó “muy bien”. Por ello para 2025 “planteamos continuar con la misma estructura, ajustando los tributos en base a la inflación”.

👎 #PBA | Kicillof y Magario coincidieron tras la no aprobación del Presupuesto: “Golpe de la oposición”



📌 https://t.co/lvhOI8Hbu0 pic.twitter.com/uZLyvwEpA4 — ANDigital (@ANDigitalOK) December 28, 2024

Consultado por el endeudamiento, aclaró que “lo único que planteamos es que (la Legislatura) nos autorizara a tomar deuda solo para refinanciar los vencimientos de este año”.

“Hemos podido hacernos cargo este año de parte de la deuda que abandonó Milei, de parte de la cobertura de medicamentos que abandonó Milei, hemos comprado vacunas de dengue para cubrir lo que Milei no hace”, mencionó el jefe del Estado bonaerense, para luego insistir que desde la Casa Rosada “hay una dedicación especial” para que la provincia de Buenos Aires “se vea con dificultades de cara al año electoral”.

“A la provincia de Buenos Aires no le sirve este programa de gobierno” porque lo que propone el Presidente propone el principal distrito del país “es una calamidad, un plan económico que ya se aplicó y que tuvo malas consecuencias”.

“En lo que va de su aparición pública Milei nunca habló de industria, de producción ni de trabajo con condiciones dignas, no le habla a ese público y gobierna para otros. Acá en Provincia está pasando lo que habíamos advertido”, acotó.

“Hay un sector que votó a Milei esperando la revolución de la alegría, como decía Macri, y le contestaron con la luz al final del túnel. Habrá quien conserva esperanza pero los resultados no llegan”, concluyó.