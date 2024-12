La cultura judía copa la cartelera en el verano porteño

La de este verano será una temporada para disfrutar de distintas opciones de la cultura judía: teatro, humor y música para todo público.

Todos los miércoles de enero, febrero y marzo, a las 20 horas, en el Paseo La Plaza se presentarán diversas propuestas para divertirse y conmoverse, con entradas ya disponibles a través de Plateanet y en la boletería de la sala (Avenida Corrientes 1660).

LA BOBE (miércoles 8 de enero)

Ariel visita a su abuela por última vez. Pero lejos de encontrarse con la tristeza de una despedida, reviven juntos su historia, las canciones que acompañaron sus vidas y comparten una sorpresa muy especial.

La obra de Diego Licht entrelaza el amor familiar y la picaresca cotidiana de la cultura judía. Está protagonizada por Irene Almus y Diego Licht, con dirección de Gabi Goldberg.

MONÓLOGOS DE LA PELUCA (miércoles 15 de enero, 26 de febrero y 19 de marzo)

Es un show que presenta historias reales contadas con humor, a través de cuatro mujeres que con su impronta y energia conectan con el público desde la risa y la identificación.

Plantea temáticas desde el día a día de una mujer, el trabajo, la pareja, la maternidad y la búsqueda de la propia identidad. Es una propuesta exclusiva para mujeres, diseñada con un propósito claro: impulsar a cada una a descubrir y expandir todas sus potencialidades, y darle humor a su cotidianidad. Con una energía femenina en su máximo esplendor, Monólogos busca empoderar y recordar la sociedad única que cada mujer tiene con Dios, todo desde la alegría, la risa y la inspiración.

El elenco está conformado por Yamila Silberman, Karina Skidelsky, Leíla Nahmod y Jana Lea Morend.

LA MUJER DEL VESTIDO VERDE (miércoles 22 de enero)

Una mujer zurce una conversación con ella misma. Se aferra a sus afectos, se remienda con recuerdos. Hilvanando sus palabras se resiste.

Escucha sus latidos. Respira. Pelea. Se habla para no apagarse. Graciosa, sensible y somnolienta se relata para ponerse a salvo. Los sueños de una mujer, atravesados por un hecho histórico.

La pieza de Jorgelina Aruzzi es interpretada por Dalia Elnecavé, con dirección de Gloria Carrá.

COMEDY MOISHE (PERO NO TANTO) (miércoles 29 de enero, 19 de febrero y 12 de marzo)

Tres comediantes referentes del stand up nacional, se juntan por primera vez en este show para hacer reír al público de la colectividad judía y a los que no lo son. Cada uno con su estilo particular, abordarán temas tales como la familia, las fiestas, el casamiento, las vacaciones y las madres, entre otros. Comedy Moishe es un espectáculo original y divertido.

Elenco: Gerardo Freideles, Maya Landesman y Fer Ender.

INSTRUCCIONES PARA SER UNA IDISHE MAME (miércoles 5 de febrero)

¿Querés ser una verdadera madre judía? ¿Querés saber cuánto tenes de madre judía?

Acércate a la primera carrera universitaria de Idishe mame, donde Mirta Goldstein con su pasión, amor y conocimiento, te hará vivir una y mil peripecias.

Conectarás con tu Idishe mame interior. Instrucciones para ser una Idishe mame es un homenaje a todas las madres (sean idishes o no).

La actriz es Silvia Kanter, con libro y dirección de Sebastián Kirszner.

LA PAPA (miércoles 12 de febrero y 5 de marzo)

Nuni y Luli son dos hermanas criadas en el seno de una familia judía en la década de los noventa. Comparten una profunda amistad y su mirada sobre el mundo. Pasarán los años y Luli elegirá hacerse ortodoxa. Este cambio se convierte en un desafío para la continuidad del vínculo entre ellas.

¿Qué hacer cuando una persona querida elige un camino que no podemos entender? Basada en la historia de vida de su autora y protagonista Natalia Slovediansky.

LIONEL MIZRAHI IN CONCERT (miércoles 26 de marzo)

Lionel Mizrahi llega al Paseo La Plaza para realizar un concierto que recorrerá las canciones judías más emblemáticas. Lionel es un artista destacada y conocido por su trabajo en la música judía, mezclando temas tradicionales con estilos contemporáneos.

Actualmente es el Jazan principal del Gran templo Yeshurun. Ha realizado conciertos en teatros de la calle Corrientes y ha participado de eventos y bodas en Mexico, Brasil, Panama, Chile, Uruguay e Israel. El trabajo de Mizrahi incluye colaboraciones como Am Israel Jai, donde se asoció con el cantante israelí Eyal Golan, para producir una versión de influencia española de la canción.