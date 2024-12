Rodríguez Larreta continúa la discusión por la cárcel: “¡Terminen la obra!”

Tras el caliente ida y vuelta entre los exprecandidatos presidenciales de Juntos por el Cambio, Horacio Rodríguez Larreta y Patricia Bullrich, las acusaciones mutuas fueron escalando y el primero pidió que se jaha la obra de la cárcel que detonó la discusión.

1.⁠ ⁠La construcción de la cárcel en Marcos Paz es una obra del gobierno nacional, que debe ser financiada con fondos nacionales. 2. Entre 2019 y 2023 no existió ninguna transferencia del gobierno nacional a la ciudad para terminar la cárcel. 3.⁠ ⁠Tampoco se transfirió a…

“La construcción de la cárcel en Marcos Paz es una obra del Gobierno nacional, que debe ser financiada con fondos nacionales”, introdujo, para luego detallar que “entre 2019 y 2023 no existió ninguna transferencia del Gobierno nacional a la ciudad para terminar la cárcel”.

Asimismo, indicó que “tampoco se transfirió a la Ciudad la titularidad de los terrenos de la cárcel de Devoto, que hubiese sido otra manera de financiar la obra”.

“⁠Si los fondos estaban, ¿entonces por qué se perdió un año sin poner un solo ladrillo? No discutamos más. ¡Terminen la obra!”, remató el exalcalde metropolitano.

Patricia, vos sabés muy bien que la nación nunca entregó a la ciudad los terrenos de Devoto para financiar la obra. Podés mirar el catastro y verificarlo. Ya perdiste un año. Ahora terminá la cárcel y abandoná el show de insultos. Por mí no te preocupes, voy a seguir trabajando… https://t.co/9rwRUJKBBg

Previamente, Bullrich le había espetado: “No te hagas ilusiones, Larreta. Ya te conocemos, y tus amigos del kirchnerismo y el massismo que lo sepan bien: no vas a tener influencia sobre el futuro del país. El país de tus amigos se terminó”.

Patricia, disfrutá en Disney y no te enojes con la verdad, que “lo que no tiene es remedio”, como canta Serrat. ¿Y si en lugar de insultar terminás la cárcel de una buena vez, que es tu responsabilidad? Eso es lo que los argentinos necesitan. Yo sé que gestionar no es fácil. Pero… https://t.co/aMmN79dee3 pic.twitter.com/bM61cHMTmt