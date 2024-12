Lúpulo, un novedoso aliado para la salud cardiovascular y ósea

Cuando alguien menciona la palabra lúpulo inmediatamente se lo asocia a la industria cervecera. Un equipo interdisciplinario de investigadores de la Universidad Nacional de La Plata ha realizado avances significativos en el estudio de sus beneficios, específicamente Humulus lupulus L., demostrando sus efectos positivos en la salud cardiovascular y ósea.

Este trabajo liderado por el Grupo de Farmacología Experimental y Energética Cardíaca (GFEYEC) dependiente de la Facultad de Ciencias Exactas de la UNLP y que cuenta con la colaboración de otros grupos, ha demostrado que el extracto de lúpulo podría tener efectos positivos en la salud cardiovascular y gastrointestinal.

Bajo la dirección de Alicia Consolini y Germán Colareda, los investigadores se enfocaron en las propiedades medicinales del lúpulo, comenzando un proyecto que generó importantes descubrimientos. Los componentes claves de esta planta, como los flavonoides y fitoestrógenos, despertaron el interés por sus posibles efectos en la salud cardíaca.

La caracterización del extracto de lúpulo, realizada en colaboración con la UNPSJB, identificó la presencia de compuestos como xantohumol, 8-PN y las isoflavonas genisteína y daizeína, que podrían ser responsables de sus beneficios. Estos compuestos explican el efecto antiespasmódico intestinal, en vejiga y útero que también describió el grupo de trabajo en una tesis de la Maestría en Plantas Medicinales.

En la búsqueda de nuevas estrategias cardioprotectoras se evaluaron los efectos del lúpulo en modelos experimentales que consisten en una simulación de isquemia y reperfusión cardíaca, llamados “modelos de atontamiento cardíaco”.

Colareda explicó que, “en estos modelos experimentales la isquemia es generada por la interrupción de la perfusión coronaria, lo cual afecta la oxigenación cardíaca, y luego durante la reperfusión se afecta la contracción ventricular aún sin generar infarto”.

“Esta entidad fisiopatológica puede ocurrir en diversas situaciones de la práctica clínica: pacientes con espasmos coronarios, con angina de pecho/isquemia post ejercicio, bypass cardiopulmonar, entre otras”, precisó, para luego dar cuenta que “los resultados mostraron que el consumo oral preventivo de lúpulo mejoró significativamente la función cardíaca después del evento isquémico, evidenciando un efecto cardioprotector”.

Se demostró que el consumo de lúpulo mejoró la función cardíaca post-isquémica. Con el uso de bloqueantes selectivos los investigadores encontraron que la cardioprotección ocurre gracias a la activación de canales mitocondriales de potasio y a la producción de óxido nítrico, mecanismos que reducen la sobrecarga de calcio mitocondrial y la disfunción contráctil en el corazón.

En colaboración con Romina G. Diaz del Centro de Investigaciones Cardiovasculares (CIC, UNLP- CONICET) se estudiaron los cambios en la expresión y/o fosforilación de diversas proteínas que podrían estar implicadas en la cardioprotección.

Este trabajo ha sido reconocido a nivel internacional, siendo galardonado como el mejor en la categoría de farmacología en la Conferencia Iberoamericana de Facultades de Farmacia en 2022.

Además de sus beneficios cardiovasculares, Juan Manuel Fernández y Nahuel Wanionok hicieron posible la exploración de los efectos del lúpulo en la salud ósea.

En el Laboratorio de Investigaciones en Osteopatías y Metabolismo Mineral (LIOMM (CICPBA-UNLP), se demostró mediante ensayos in vitro que el extracto de lúpulo estimula la proliferación de células madres de médula ósea al ser agregado en el medio de cultivo, promoviendo su diferenciación hacia osteoblastos, células encargadas de la formación ósea, disminuyendo su capacidad de diferenciarse en adipocitos, los cuales tienen efectos deletéreos en el hueso y disminuyendo su habilidad de inducir la formación de osteoclastos (células encargadas de reabsorber el hueso).

Además, estudiaron el efecto del lúpulo sobre la angiogénesis la cual se vio estimulada gracias a la producción de óxido nítrico, esencial para la formación de vasos sanguíneos y, por ende, para la salud ósea.

Conclusiones y futuras investigaciones

Los hallazgos recientes, publicados en las revistas Journal of Biologically Active Products from Nature y Molecular and Cellular Endocrinology, brindan evidencia preclínica que respalda el uso del extracto de lúpulo en la prevención de enfermedades como la cardiopatía isquémica, los espasmos viscerales y la osteoporosis. Sin embargo, los investigadores enfatizan la necesidad de estandarizar el extracto y realizar futuros estudios clínicos para validar estos beneficios en humanos.

El trabajo colaborativo de la UNLP no sólo enriquece el campo de la farmacología, sino que también abre nuevas puertas hacia el uso de productos naturales en la medicina preventiva y terapéutica.