El peronismo estalló contra Milei tras la nueva prórroga del presupuesto

Desde el bloque de diputados nacionales del peronismo cargaron contra el presidente Javier Milei, tras haber prorrogado el Presupuesto por segundo año consecutivo.

A través de sus redes sociales, el jefe de la bancada de Unión por la Patria en la Cámara baja, Germán Martínez, criticó el accionar del Ejecutivo, al entender que de manera intencionada frustró el tratamiento del proyecto que prevé gastos y recursos para el próximo año.

“Lo venimos diciendo: Milei nunca quiso tener Ley de Presupuesto. Quiere tener total arbitrariedad en el manejo de las finanzas públicas”, advirtió.

Y analizó: “Por eso, prorroga por decreto para 2025 la ley de Presupuesto 2023 (ya prorrogada en este 2024)”.

Cuesta recordar en la historia económica reciente una situación en la que 2 años seguidos no haya habido ley de presupuesto y se reconduzca el presupuesto anterior.



Tampoco hay antecedentes cercanos de que sea el propio Poder Ejecutivo el que NO QUIERA tener Presupuesto. — GERMAN MARTINEZ (@gerpmartinez) December 30, 2024

El legislador opositor objetó el argumento del Gobierno, que se amparó en el artículo 27 de la Ley de Administración Financiera –habilita la prórroga en situaciones excepcionales-.

“Hoy no hay situación excepcional que imposibilite al Gobierno nacional tener una Ley de Presupuesto sancionada por el Congreso”, contrapuso Martínez, e insistió: “Milei no quiso tener ley. Decidió no tenerla”.

Para completar, apeló al revisionismo histórico y graficó el carácter extraordinario de la coyuntura. “Cuesta recordar en la historia una situación en la que dos años seguidos no haya habido presupuesto y se reconduzca el anterior. Tampoco hay antecedentes cercanos de que sea el propio Poder Ejecutivo el que no quiera tener presupuesto”, completó.