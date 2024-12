Política | 31 dic 2024 Sin Presupuesto Bianco: “La oposición quiere quebrar a la Provincia, no lo van a lograr” “Hay un Gobierno responsable y que gestiona. No tenemos masas salariales guardadas en el Banco Provincia”, expuso el ministro de Gobierno. Además, sostuvo que “moneda que entra, moneda que se ejecuta. Acá no sobra nada”.

Carlos Bianco.