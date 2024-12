Jorge Macri habló de “claroscuros” en la relación con La Libertad Avanza

El jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, se refirió a la relación entre el PRO y La Libertad Avanza y también sobre el vínculo que tiene su gestión con la Nación.

“Entre La Libertad Avanza y el PRO hay claroscuros”, matizó, aunque aclaró que su “relación con Javier Milei es buena pero hay distintos puntos de vista”.

También indicó que le “hubiera gustado poder tener un acompañamiento de La Libertad Avanza en la Ciudad parecido al que le dimos nosotros en el Congreso” a la Casa Rosada.

“Cuando alguien tiene cosas buenas para aportarme lo escucho y lo tomo” y “no le doy bola a la crítica chiquita para obtener un espacio en la prensa”, sopesó Macri en declaraciones a la AM 950.

Luego sostuvo que su “atributo principal es que las ideas” las transforma en realidades. “Yo gestiono sin versos, no relato, no trato de ganar impacto en redes o generar un like más”, exclamó el alcalde metropolitano.

En cuanto a las críticas libertarias por el desdoblamiento de los comicios en la Ciudad de Buenos Aires, afirmó que es “escaso debatir una elección en términos de más o menos plata. La diferencia de costos es casi nula entre desdoblar la elección o hacerla el mismo día que la nacional. Los que critican el desdoblamiento tiran títulos, pero saben poco”.

“No entiendo por qué la Legislatura de la ciudad no labura los 12 meses del año, hay que cambiarlo. Si quieren ahorrar plata en serio tienen que suspender la PASO nacional. Y en la Ciudad tenemos el menor nivel de endeudamiento de nuestra historia”, cerró Macri.