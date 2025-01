“Estoy orgulloso que Milei nos odie a los radicales”

El senador nacional de la UCR, Pablo Blanco, criticó el “doble discurso” del Gobierno, además de la “falta de respeto a la división de poderes” y “su desprecio por el Congreso”, al tiempo que también aludió al constante ataque a su partido por parte del presidente Javier Milei.

“No querían tener Presupuesto y lo lograron cerrando el Congreso; tienen el decreto para renegociar la deuda externa sin que se haya podido tratar. Después dice: ‘Espero que el Senado trate los pliegos de Lijo y García-Mansilla porque si no, voy a tener que tomar medidas a través de un decreto’. Si quiere que tratemos a Lijo y Mansilla que llame a extraordinarias y lo ponga en el temario”, disparó.

De todos modos, reconoció que “bajó la inflación, es cierto. Bajó el riesgo país, es cierto. Hay estabilidad en el precio del dólar, es cierto. Ahora, la pérdida de empleo, la pérdida de la actividad económica, el maltrato. No le gusta lo que dice un opositor y lo trata de rata. Eso no lo comparto para nada. Y otra cosa fundamental es el diálogo”.

Justamente sobre la eventual designación por decreto de Ariel Lijo y Manuel García-Mansilla en la Corte Suprema, sostuvo que “en la primera sesión que haya, plantear la destitución. Tendrán que buscar conjueces, pero la Constitución se debe respetar”.

“Así como se lo critiqué a Mauricio Macri también se lo critico a este Gobierno. Hay que buscar los mecanismos que establece la democracia. Hay que sentarse a hablar y a negociar. No se trata de sentarse a hablar y decir que sí a todo lo que el Gobierno quiere. Pero bueno, ellos juegan con el handicap de que la gente está muy enojada, entonces parece que estos vienen con otra impronta. Pero tienen las mismas mañas que los anteriores”, arremetió el senador en declaraciones a La Nación.

Y justificó: “Fijate los socios en la clandestinidad, que son Cristina Kirchner y Milei. A mi no me cabe ninguna duda de que están completamente de acuerdo en un montón de cosas. Cada vez que empieza a flaquear Milei, aparece Cristina Kirchner queriendo levantar cabeza así repunta Milei. Ellos decían que había mucha corrupción, pero denuncias no se ve ninguna”.

“No me cabe ninguna duda” que hay una estrategia de polarización, “Milei sabe que el camino del éxito es polarizar porque la gente está en contra de Cristina Fernández de Kirchner”, advirtió.

Finalmente, sobre el rol del radicalismo, expuso: “A nosotros nos quieren borrar. Debemos ser lo suficientemente inteligentes, cosa que creo que no estamos siendo, para dejar de lado los egos personales de nuestros dirigentes más encumbrados y buscar un camino de entendimiento”.

“No veo que los cinco gobernadores que representen al radicalismo tiren en conjunto y le pidan a los senadores y diputados trabajar en conjunto. Raúl Alfonsín nos decía: ‘El único pez que no nada contra la corriente es el pez que esta muerto’. Me parece que acá está pasando eso”.

“Las mejoras de la macroeconomía no se ven en la realidad y el radicalismo tiene que tomar conciencia de eso y no apoyar porque piensan que Milei los va a llevar en las listas en las elecciones; eso no va a pasar. Milei no va a llevar ningún radical en las listas. Si hay algo que Milei tiene claro es que no quiere al radicalismo”, alertó.

“Milei es peronista, es el menemista del siglo XXI. Su ídolo, su prócer del siglo XX es Menem, un presidente que fue condenado, que estuvo sentado en el Senado condenado. Estoy orgulloso que nos odie a los radicales, porque pensamos completamente distinto a lo que es el pensamiento de él”, sentenció.