Lemoine tensa la cuerda con Villarruel: “Que se quede con la casta, no con nosotros”

La diputada nacional de La Libertad Avanza, Lilia Lemoine, arrancó el nuevo año de la misma manera que terminó el 2024: criticando en duros términos a la vicepresidente Victoria Villarruel, a quien no acepta como libertaria.

“No es que no la quiero, no es personal”, pero “estamos todos, tenemos que luchar por los mismos objetivos, pelear”, enfatizó, al tiempo que comparó: “Hasta Patricia Bullrich se vino con nosotros y está dando una pelea en seguridad, entonces no era momento del personalismo, menos con el vicepresidente”.

En igual tenor, reveló: “A mí lo que me molesta es que ella priorice su imagen positiva a un proyecto de país. Se comporta como la casta, le gusta. Entonces, que se quede con la casta, no con nosotros”, ya que la titular del Senado “se declaró fan de la alta política”.

En cuanto a las actitudes que generaron este resquemor, recordó que “se retrasó el tratamiento de la Ley de Bases por su desempeño” y además “no había terminado de jurar el presidente y ella ya tenía su propio logo”.

También la acusó de “sonreírle al kirchnerismo” y “decir lo que le convenga” para mantener una imagen positiva.

“Eso está mal, cuando uno está al lado de alguien está en las buenas y en las malas, no está en las buenas nada más”, porque a veces hay que tomar “decisiones antipáticas, pero que son necesarias para crecer al largo y mediano plazo”, reflexionó la legisladora oficialista en declaraciones a TN.

“No le creo nada, porque una vez es error, dos veces es coincidencia, tres veces es un patrón y acá hubo diez, veinte cosas que son inaceptables”, fustigó.

Finalmente, le recomendó que “siga como vicepresidente tocando la campanita del Senado y firmando los decretos que el presidente le indique cuando esté ausente en un viaje por trabajo”.