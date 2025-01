Peretti condenó la “hipocresía” de la dirigencia agraria: “Ahora se callan la boca”

El expresidente de Federación Agraria Argentina (FAA), Pedro Peretti, se refirió a la pasividad de la Mesa de Enlace pese a las promesas incumplidas por el Gobierno de Javier Milei y con “números que no cierran”.

“Lo venimos diciendo desde el mismo momento en el que empezó este circo de Milei. El tema del gasoil. Con Massa vos vendías una tonelada y cobrabas 119.800 pesos la tonelada. Con esa plata comprabas 350 litros de gasoil, hoy podes comprar 163 litros”, graficó el dirigente del Movimiento Arraigo.

“Esa es la radiografía del campo hoy. A eso hay que sumarle la hipocresía de la dirigencia agraria que se calla la boca”, fustigó.

En este sentido, comparó: “Ganando mucha, pero mucha, plata durante la época de Alberto Fernández metieron tres paros generales y movilizaciones a Buenos Aires. Hay un compromiso ideológico con este Gobierno que militaron y por eso no van a hacer nada”.

“Las retenciones no las deja sacar el FMI. Cuando Mauricio Macri sacó las retenciones, cuando hizo el acuerdo con el Fondo, le pusieron esa condiciones”, evocó Peretti en declaraciones a la AM 750.

Asimismo, consignó que “si Milei está negociando un acuerdo con el Fondo, porque necesita dinero fresco, por supuesto que no las van a tocar”.

“Van a tener que encontrarle alguna vuelta al tema de la devaluación. Yo creo que si devalúan pierden el Gobierno, por eso están en una disyuntiva muy difícil”, analizó.

Pq no protesta la ME? Sencillo. Xq no es + una central gremial agraria sino q es la pata politica d la derecha en el sector. Es bien otra cosa.

Está dirigida por lobbystas,puestos x los factores de poder, que NO s/ productores genuinos .El caso + patético es el de la fenecida FAA