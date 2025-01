Política | 2 ene 2025 Redes sociales Milei pidió que la Justicia le quite la custodia a Fabiola Yañez En los últimos días, aparecieron imágenes de la exprimera dama cenando en un restaurante de Madrid. “Los impuestos de los ciudadanos son para mejorar la vida de la población, no para privilegios de quienes no llevaron con austeridad la investidura”, argumentó el mandatario.

Fabiola Yañez.