“Argentina está virando de un país productivo a uno que vive de la renta financiera”

El presidente de la Cámara de Diputados bonaerense, Alexis Guerrera, se refirió a la mesa de diálogo en tren de lograr consensos por el Presupuesto 2025, al tiempo que cuestionó la marcha del Gobierno nacional.

En este marco, destacó la intención de “reanudar el diálogo abordando las leyes clave para este año que son el Presupuesto, la Ley Fiscal Impositiva y el endeudamiento”, pues es “fundamental que el gobernador cuente con estos instrumentos, para poder darle la dirección que él imaginó para este 2025”.

“El resto del año, seguir acompañando la gestión que será de dos formas diferentes: si tenemos este paquete, será acompañar lo que el Presupuesto dice. Si no lo tenemos, ver las necesidades legislativas del gobernador y acompañar las iniciativas propias de legisladores de esta casa. A pesar de que en años electorales no es tan fácil, la idea es mantener un ritmo parecido al que se dio en 2024, donde trabajaron muchísimo las comisiones, se adelantaron proyectos que venían con demora y sesionar la mayor cantidad de veces posible, no solo para darle cantidad, sino calidad a la Legislatura. La Provincia no necesariamente requiere muchas leyes, sino que necesita leyes estratégicas y estas tres que estamos tratando son fundamentales para el resto del año”, enfatizó el exintendente de General Pinto.

En cuanto al impacto de las políticas nacionales en territorio bonaerense, planteó que “tiene de novedoso la forma de autoproclamarse y promocionarse”.

“Entiendo que el vecino que no lee todo el tiempo política pueda quedarse con la versión mediática o tuitera. Muchos ciudadanos compraron la versión de que pagaría ‘la casta’, pero en los hechos no fue la casta política ni económica la alcanzada. El país está virando de un país productivo a uno que vive de la renta financiera, eso va a significar cada vez menos puestos de trabajo”, lamentó Guerrera en declaraciones a Página/12.

En igual tono, indicó que “la casta terminaron siendo los jubilados, las PyMEs y la clase media que apostó mucho a esta nueva forma de hacer política y se encontró con que aumentaron los servicios en un 200 por ciento”.

“Está claro que la forma de comunicación es buena, llega a lo que el ciudadano quiere de la política, pero analizando lo ocurrido hasta ahora y la perspectiva, me parece que atravesamos el proceso de una Argentina para unos pocos y empieza a excluir a una gran cantidad de personas. Hacen creer que el ideal es el mercado con ausencia total del Estado, yo creo que debe ser la convivencia de la justa medida de ambas cosas”, acotó.

“Que todavía haya muchos vecinos que celebran que tengamos como Presidente a un topo que viene a destruir el Estado, es malo. Tenemos que conseguir un equilibrio. Yo vengo de un pueblo chico y me pregunto qué pasa con la salud o la educación en esas comunidades, porque una empresa privada no va a ir. El Estado no tiene que desaparecer”, prosiguió el líder parlamentario.

Finalmente, al aludir a los sectores concentrados del agro, sostuvo que “se da una particularidad extraña porque hoy la rentabilidad del sector es mucho peor que la de un año atrás. No hay tractorazo, no piden dólar soja, tampoco se levantaron las retenciones. Creo que hay mucho de ideológico y quizás en parte de eso hemos contribuido nosotros”.

“Hoy los insumos agropecuarios en dólares son mucho más caros. Hay un componente ideológico muy fuerte que tenemos que trabajar desde Unión por la Patria, para que analicen con una mirada más empresarial que la política cuáles fueron los años en los que mejor les fue”, finalizó el exministro de Transporte de la Nación.