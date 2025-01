Flamígera interna: “De Loredo se tiene que preguntar si es radical”

La diputada nacional de la UCR-Democracia para siempre, Marcela Coli, justificó la expulsión partidaria de los radicales con peluca y se preguntó: “¿Cómo podían después de tener un despacho en el radicalismo votar las leyes que votaron?”.

Además, embistió con el titular del bloque, afín al Gobierno, Rodrigo de Loredo. “Se tiene que preguntar si es radical. Luego será la presidencia con el tribunal de ética el que analice su situación. Yo no pude seguir en el bloque por el posicionamiento que llevaba adelante De Loredo, que estaba dejando de lado lo que el radicalismo tenía que plantear”, enfatizó la legisladora.

“No somos oficialismo, somos una oposición. Y somos una oposición que respeta las diversidades y hace llegar las voces de todos los que no pueden llegar a estos espacios”, prosiguió en declaraciones a la AM 750.

Acto seguido, aseguró que “De Loredo no está a la altura de las circunstancias, sobre todo con la educación y la movilidad jubilatoria. En el caso de los 12 diputados que formamos Democracia para siempre no es que nos hemos ido de la UCR, pero entendimos que teníamos que levantar las voces y hacer escuchar las voces que no coincidían en nada con la actitud de De Loredo”.

Por otro lado, Coli afirmó que el partido todavía no tomó una decisión sobre qué postura tomar respecto a al proyecto del Gobierno de eliminar las PASO para las elecciones de este año.

“Es una gran discusión. Hay decisiones que toman los partidos políticos con gran trayectoria en los procesos electorales. Y tanto uno como el otro (Justicialismo y UCR) también son orgánicos. En nuestro caso vamos a una convención donde se define la reunión y la definición sobre las PASO”, precisó.

“Como también el de los frentes electorales. Porque tenemos que ver que ha cambiado el contexto. Hoy por hoy, hay una búsqueda de alianzas con los mismos objetivos para lograr caminos y programas de Gobierno. Es un tema donde los radicales hemos entrado en análisis”, finalizó.