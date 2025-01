Un violento hecho delictivo ocurrió en los últimos instantes del 2024 en Morón donde una abuela y sus tres nietos sufrieron el intento de robo de su automóvil, que fue desarticulado por el hijo de la mujer, y padre de los menores, al arrojarle macetazos desde el balcón a los malvivientes.

Todo sucedió el martes 31 de diciembre –Nochevieja– a las 23.45 horas cuando Mirtha, así se llama la mujer, llegaba desde misa en su automóvil junto a sus tres nietos, de 3, 10 y 11 años de edad, y cuatro ladrones los abordaron a mano armada, y una cámara de seguridad de la calle registró la brutal secuencia.

🚔 #Inseguridad | Echó a macetazos a los ladrones que querían robarle el auto a su mamá y a sus hijos en Morón





A raíz de los gritos, el padre de los tres menores se asomó desde el balcón y al ver la situación comenzó a arrojarles macetas que allí tenía, logrando ponerlos en fuga, aunque en su huida llegaron a efectuar detonaciones de arma hacia el cielo que de milagro no impactaron en nadie.

La mujer fue entrevistada por medios de comunicación y contó que los delincuentes inicialmente le dijeron “bajate o te quemo”, que uno llegó a pegarle un culatazo a la nena y que escuchaba cuando gritaban “matá a la vieja”.

🔴 Morón: violento intento de robo a una abuela



🗣️ Mirtha, víctima: "La inseguridad es total", y dijo: "Ellos viven libres y nosotros vivimos presos"

“Yo solo les pedía que me dejaran bajar a mis nietos, pero no podían arrancar el auto, entonces estaban medio locos; no tenían más de 17 o 18 años, y estaban muy bien vestidos, no parecían delincuentes”, explicó la mujer ante los medios.

El caso está siendo investigado por la UFI en turno del Departamento Judicial Morón, aunque al momento no se ha avanzado mucho en el tema porque no solo no hay detenidos, sino que no hay ni una pista firme respecto de las identidades de estos peligrosos sujetos.