“Villarruel está en aprietos porque tiene popularidad, y eso Milei no lo tolera”

El analista político Marcos Novaro se refirió al comienzo del año electoral y en este marco evaluó que “La Libertad Avanza cree que no necesita ningún aliado, pero hay que ver si pueden ganar solos, y eso va a depender de cómo evolucione la economía y la percepción social sobre la economía”.

“Javier Milei tiene las de ganar. Está tratando de confirmar a todo el mundo que va a gobernar solo y que no va a negociar nada en el Congreso. No va a negociar el Presupuesto, y eso es una muy mala señal para la oposición, porque les dice que van a depender de Milei y que los gobernadores van a acomodarse a eso”, contextualizó.

Así las cosas, indicó que “el mensaje de Milei de que quiere una alianza nacional o nada es, más bien, para Mauricio Macri, diciéndole que no le va a tocar nada. Macri no tiene ninguna función que a Milei le resulte esencial”.

“Si las provincias desdoblan las elecciones, no hay mucho motivo para que el aparato político haga campaña a nivel nacional. De eso tiene miedo Cristina Kirchner, porque puede ser que el peronismo territorial la deje sola”, alertó Novaro en declaraciones a la AM 950 y planteó que “si hay elecciones desdobladas en las provincias, van a poner todo en elegir a sus legisladores provinciales y, a la lista nacional, en competencia con Milei, la van a dejar sola”.

Por otra parte, reflexionó: “Milei hace un chiste con eso de que no le gusta la política, pero tiene una gran voracidad política y mucho instinto de poder. Por eso enfrenta a la gente que está muy desorientada con su irrupción, a los radicales en particular”.

“Van a tratar de meter gente que sea muy leal, porque ellos no quieren aliados, sino soldados. Para Milei no está bueno que se rodee de gente como Fran Fijap o el ‘Gordo’ Dan, pero él cree que es mejor tener a esa gente y no a Victoria Villarruel, que tiene un proyecto propio”, analizó, para luego dar cuenta que “las confecciones de las listas probablemente no sean determinantes, pero en algunos distritos va a ser problemático”.

“Villarruel está en aprietos porque tiene popularidad, y eso Milei no lo tolera. Entonces, hasta que no la bajen de las encuestas no van a parar. Villarruel busca tener autonomía en un espacio que no tolera esa autonomía, y por eso el conflicto va a seguir”, remató.