Lemoine: “La que nos sumó votos fue Bullrich, los votantes de Villarruel no existen”

La diputada nacional de La Libertad Avanza, Lilia Lemoine, renovó cuestionamientos a la vicepresidente Victoria Villarruel, a quien tachó de “sanguijuela”.



“Ya que me bloqueó y no me podía comunicar con ella de ninguna manera, empecé a expresar mis opiniones al respecto y ella fue in crescendo desde llamar ‘jamoncito’ al Presidente a hacer su propia campaña. Eso se lo disculpamos en su momento, pero a todos nos molestó”, indicó.

Además, evaluó que “cada vez que el Gobierno pasó por un momento difícil, con medidas antipáticas, guardó silencio y saltó recién cuando la ola se daba vuelta”.

En declaraciones a LN+ sostuvo que la vicepresidente tiene la “fantasía” de que La Libertad Avanza ganó las elecciones presidenciales de 2023 gracias a ella, pero aclaró que “la que nos sumó votos fue Patricia Bullrich”.

“Los votantes de Victoria Villarruel no existen, es un call center en Twitter. Simpatizaban con ella por Milei. Es una garrapata, una sanguijuela. Chupa la popularidad del otro”, arremetió.

Finalmente, manifestó que la número dos del Poder Ejecutivo está “siguiendo su propio camino, olvidándose de cuáles son sus funciones”.

“Me parece más grave lo que hizo Victoria que lo de Carolina Píparo porque ella ya tenía una banca. Además, Carolina hizo actos en provincia de Buenos Aires. Victoria no, le gustan en Recoleta nomás”, sentenció.