Desde Cariló hablan de “una temporada totalmente atípica”

El vicepresidente de la Cámara de Turismo de Cariló, Mauro Moyano, se refirió al tímido movimiento en la Costa Atlántica en general y en la exclusiva localidad del partido de Pinamar en particular.

“Nunca pasó que se espere tan a último momento para hacer las reservas. Es una complicación que no habíamos tenido nunca porque no sabés si vas a trabajar al 100 al 50 o al 70 por ciento y entonces no sabés la cantidad de materia prima y empleados que necesitás”, graficó.

Asimismo, dio cuenta que “en fin de año, que es el momento más fuerte, hubo muy buena ocupación. En enero estamos bastante bien, pero para febrero estamos preocupados”.

“Estamos todos los destinos igual. Cariló siempre picó en punta con la ocupación, pero todavía hay mucho para alquilar”, informó Moyano en declaraciones a la AM 1270.

Acto seguido, detalló: “En enero estamos un 20 % por debajo de la temporada anterior, que tampoco fue tan buena” y “sse nota más la baja en el sector que busca precios”.

“Nosotros estamos con promociones desde el día cero, seis cuotas sin interés, mejores precios para febrero, billeteras virtuales. El Gobierno local nos apoya y nos da una mano, pero sin el apoyo de la Nación no podemos hacer mucho más”, aseveró.

Finalmente, el referente sectorial reconoció que “mucha gente, asidua concurrente a nuestras playas, se está yendo a Brasil y otros destinos del exterior”.