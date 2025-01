Scioli enamorado de Milei: “Él es pura pasión, me inspira”

El secretario de Turismo, Ambiente y Deportes de la Nación, Daniel Scioli, ensalzó el rumbo de la gestión de Javier Milei y aseguró que “es algo diferente” a lo sucedido antes.

“Acá se atacó la causa profunda del mal de la inflación y esto trae como resultado, por ejemplo, la vuelta al crédito. Que hoy se pueda gestionar una hipoteca a pagar a 30 años. O paquetes turísticos a 12 cuotas, o renovar el auto o comprar la moto o electrodomésticos. No es un corset. Tenemos tasa de interés baja, dólar estabilizado, no van a parar de ingresar dólares por inversiones. Es algo absolutamente diferente. Y me consta el liderazgo de Milei a nivel internacional”, exclamó el funcionario.

Además, justificó en declaraciones a La Nación su garrochazo al considerar que el líder libertario “interpretó en profundidad las nuevas demandas de la sociedad y tenía muy claro una hoja de ruta, un diagnóstico y una solución”.

“Él es pura pasión, es emocional. Estoy camino a cumplir los 68 años y eso me inspira. Me podría haber quedado en Brasil cuatro años más como embajador y él tuvo la generosidad, a través de Guillermo Francos, mi amigo de siempre, de pedirme que lo ayude a ordenar las cosas con Brasil, cosa que hice en las primeras semanas de gestión. Y en un momento determinado pensé que debía hacer lo que sentía, y era comprometerme desde un lugar diferente. Yo quiero agradecerle al Presidente porque confió en mi experiencia. A mi me dice ‘El Pichichi’”.

En cuanto a su aporte personal a la gestión, puntualizó: “Trabajamos con Francos, con (Federico) Sturzenegger, para la desregulación. Soy apasionado del trabajo. Salgo a hacer deportes y luego trabajo. Agradezco que me dé la oportunidad . Me preguntan qué necesidad tengo de estar ahí. Y mi decisión es apoyar desde la experiencia. Y ser parte de una presidencia que va camino a transformar al país de una vez por todas y para siempre si tenemos constancia”.

Finalmente dijo estar “muy cómodo porque hay un valor esencial que es el respeto y la confianza. Y yo he interpretado de qué manera gestionar en este gobierno, y voy a estar ahí para acompañar a los referentes de La Libertad Avanza y que representan estas ideas en lo que pueda ayudar. Ellos lo saben”.