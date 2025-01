Tetaz reconoció que a la UCR le falta “cohesión” para ser “competitiva a nivel nacional”

El diputado nacional de la UCR, Mart√≠n Tetaz, consider√≥ que si al presidente Javier Milei ‚Äúle va bien‚ÄĚ, su partido y el PRO tienen ‚Äúm√°s chances en lo que sigue despu√©s‚ÄĚ de la administraci√≥n libertaria.

En este sentido, argument√≥: ‚ÄúSi Milei logra conseguir la estabilidad macroecon√≥mica, ya no tiene nada m√°s para ofrecer a la sociedad m√°s all√° de eso. √Čl no hubiese ganado en otras condiciones de inestabilidad como la que hab√≠a en Argentina. Milei es hijo de Massa y del descalabro de la gesti√≥n de Massa. Promet√≠a dolarizaci√≥n y estabilizaci√≥n, algo que la gente compr√≥. Y mientras tanto, del otro lado ten√≠as a un economista egresado de Harvard que dec√≠a no ser economista (por Horacio Rodr√≠guez Larreta) y una exministra de Seguridad que si la sacabas de ese terreno hac√≠a agua (por Patricia Bullrich)‚ÄĚ.

‚ÄúAhora, una vez que resuelva el problema de la inflaci√≥n, ya no tiene m√°s nada que hacer. Ganar√≠a igual la pr√≥xima elecci√≥n porque la gente le agradecer√≠a haber terminado con la inflaci√≥n. Pero despu√©s ya est√°, ya me diste la estabilidad. ¬ŅY ahora qu√©? No me pod√©s ofrecer nada m√°s‚ÄĚ, acot√≥ el legislador.¬†

Acto seguido, consign√≥ que ‚Äúen infraestructura menos, ya se retir√≥. No hay ninguna pol√≠tica de Estado. De hecho, lo que √©l propone es destruir cualquier pol√≠tica de Estado, porque es anarcocapitalista. Filos√≥ficamente, no creen que el Estado pueda mejorar la vida de la gente en ninguna actividad, m√°s all√° de la defensa exterior, la seguridad o la justicia. Como digo yo, es el ‚ÄėEstado del club de f√ļtbol‚Äô, porque es el Estado de defensa y justicia‚ÄĚ.

‚ÄúAh√≠ es donde nosotros tenemos una alternativa para ofrecerle a la sociedad, sobre todo porque vamos a emerger de la experiencia de Milei con una econom√≠a estable. Ah√≠ est√° nuestra oportunidad en t√©rminos de reforma educativa, social y de salud. El radicalismo tiene mucho para aportar, pero esas discusiones no se pueden dar con 250 % de inflaci√≥n‚ÄĚ, insisti√≥ Tetaz.

Asimismo, manifest√≥ que ‚Äúel radicalismo tiene una fuerte base distrital y una estructura organizacional s√≥lida, especialmente en la Juventud Radical y la Franja Morada, que son las organizaciones juveniles m√°s robustas del pa√≠s‚ÄĚ.

‚ÄúA la UCR le falta cohesi√≥n para presentar una propuesta nacional competitiva. Si las elecciones a presidente fueran ma√Īana, no tendr√≠amos un candidato para presentar. A pesar de tener figuras destacadas como Maximiliano Pullaro en la provincia de Santa Santa Fe, el radicalismo carece de un candidato que sintetice una idea clara para la sociedad. Esto limita su capacidad de competir en el √°mbito nacional. Tenemos que tratar de armar esa idea‚ÄĚ, remat√≥.