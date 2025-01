Tenconi Blanco se reescribe a sí mismo: vuelve “Quiero decir te amo”

El próximo viernes 10 de enero llega Quiero decir te amo, la obra escrita y dirigida por Mariano Tenconi Blanco e interpretada por Violeta Urtizberea y Lucía Adúriz con funciones los días viernes y sábados en el teatro Picadero (Pasaje Enrique Santos Discépolo 1857, CABA).

Protagonizada por dos de las actrices más destacadas de la escena actual, la pieza fue el disparador inicial del autor de la serie “Los géneros íntimos”, de la que luego formaron parte otras obras como La vida extraordinaria y La mujer fantasma. En esta ocasión, Quiero decir te amo sube a escena en una nueva versión del texto original.

Una mujer ve a un hombre socorriendo a los heridos de un accidente de autos y se enamora de él. Esa mujer comienza a escribirle cartas de amor al hombre. La esposa de ese hombre captura las cartas y las responde haciéndose pasar por su esposo.

Quiero decir te amo es un homenaje al amor, a la literatura, a la pasión sin frenos, al amor mítico, al amor imposible. Quiero decir te amo es una obra de teatro y al mismo tiempo es una carta de amor para todos los enamorados y para todas las enamoradas del mundo. Solo hará falta decir “te amo” para que el amor exista.

Apelando al género del diario íntimo y de las cartas de amor, Tenconi Blanco escribe Quiero decir te amo y concluye: ”El amor es producir un lenguaje único, un idioma exclusivamente para esas dos personas. No hay amor sin lenguaje, no se puede amar sin decir “te amo”.



Quiero decir te amo se presentará los viernes a las 22 y sábados a las 18 horas, con localidades (a $ 23.000) a la venta por Plateanet y en la boletería de la sala.

“Fue una de mis primeras obras, allá por el año 2013. La escribí en dos o tres semanas. La hacíamos en una sala muy pequeña en La Casona Iluminada. Entraban pocas personas. Siempre amé esa obra, siempre tuve ganas de volver a hacerla y que la pueda ver más gente”, indica Tenconi Blanco.

En tanto, puntualiza que “se publicaron varios libros con el texto de Quiero decir te amo y muchas veces me han escrito lectores o amigos que no alcanzaron a verla y la leyeron para decirme que tenía que volver a hacerla”.

“En 2024 pensamos que era el año. A la hora de releerla para empezar a trabajar me di cuenta que había mucho de ese joven dramaturgo que fui que todavía me encanta. Y también me di cuenta de que este dramaturgo de 42 años tenía cosas para aportarle al texto de aquel autor de 30”, confiesa.

“Así que reescribí casi la mitad de la obra, e hicimos un montaje totalmente nuevo. Creo que es una gran experiencia, la de reescribirse a uno mismo. Es lindo pensar en que una obra puede ser la primera y también la última o que uno la puede reescribir todo el tiempo, como Borges con ‘Hombres de la esquina rosada’, un lugar al que volver siempre para no olvidar por qué uno escribe teatro, qué cosas nuevas uno tiene para ofrecerle a la propia escritura y que cosas no van a cambiar nunca”, sentencia el dramaturgo.