El biógrafo de Milei atacó a Esteban Bullrich: “No se te conoce por tu capacidad sino por tu enfermedad”

Nicolás Márquez, biógrafo del presidente Javier Milei, arremetió contra el exministro de Educación de la Nación, Esteban Bullrich, quien había compartido una foto suya al momento de jurar como ministro de Mauricio Macri en 2010 en el Gabinete porteño.

“No se te conoce por tu capacidad como funcionario sino por tu enfermedad. Ojalá lo puedas superar”, disparó el referente libertario sobre la Esclerosis Lateral Amiotrófica, afección sin cura que padece el exsenador.

El posteo de Bullrich, rezaba: “Un día como hoy, hace 15 años, asumía el cargo de ministro de Educación de la Ciudad de Buenos Aires. Un enorme honor y orgullo. Gracias Mauricio Macri. Como siempre digo, la educación nos une y nos encuentra trabajando en el presente con la mirada puesta en el futuro”.

Ante la ola de repudios que generó su comentario, Márquez ensayó un pedido de disculpas: “OK. Asumo que no hubo un aluvión de malos intérpretes sino lisa y llanamente un mal mensaje mío”.

“Nunca me gustó la gestión de Macri y mucho menos la educación woke a cargo de Esteban Bullrich. Dicho esto, lamento profundamente el maltrago que padece, el cual podría padecer cualquiera de nosotros. Y mi anhelo de curación es sincero por que como católico creo en los milagros. Asimismo: las disculpas del caso por mi confuso o inoportuno mensaje. Un abrazo sincero”.

