Exministro de Macri mete presión por las retenciones: “El sector agropecuario está estancado”

El exministro de Agroindustria de la Nación, Ricardo Buryaile, reiteró la necesidad de eliminar los derechos de exportación para el campo y planteó que “cualquier argentino lo que quiere saber es que le va a pasar cuando va a enfrentar el año, qué le va a suceder en materia impositiva, en política monetaria”.

“El campo quiere previsibilidad, no sólo la expresión de deseo de sacar las retenciones”, enfatizó el exdirigente de Confederaciones Rurales Argentinas.

Asimismo, recordó que durante su gestión como ministro en la primera etapa de la administración Cambiemos, “Mauricio Macri tuvo la visión de hacerlo y explotó la producción ese año”.

“El problema del Gobierno de Macri fue mucho mas grande que bajar las retenciones, bajar 5 puntos los derechos de exportación de soja son 1.000 millones de dólares, para un país que tienen 500.000 millones de PBI y el sector agropecuario está estancado, es una necesidad”, enfatizó Buryaile en declaraciones a CNN Radio.

“El impuesto sigue ahí, y sigue ahí hace 20 años, y le han sacado al sector agropecuario 200.000 millones de dólares”, graficó.

En igual tenor, afirmó que “todos te dicen que presentes un proyecto sin costo fiscal, y es muy difícil. El campo tiene una presión fiscal insostenible. En el caso de la soja te lleva el 66 % de la renta, no hay ninguna otra actividad que le pase algo parecido”.

“Siempre el oficialismo de turno no la quiere sacar, porque quieren seguir sacando de la misma. El campo se entusiasma cuando te dicen que van a sacar el impuesto, pero no te lo sacan nunca”, acotó, para luego dar cuenta que “el resto de los que venden al exterior no lo tienen. No hay nada que justifique este tipo de impuesto. No lo tiene ningún país que produce alimentos”.

Y sentenció: “Argentina ha perdido competitividad frente a sus vecinos. Brasil, en los últimos 12 años, creció 100 % en producción de soja y Argentina cayó el 30 por ciento”.