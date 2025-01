Scioli pidió retrasar el inicio de clases en CABA y lo cruzaron con dureza

La vocera del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Laura Alonso, desestimó el planteo del secretario de Turismo y Deportes de la Nación, Daniel Scioli, para que se postergue el comienzo de clases en escuelas porteñas.

Con el objetivo de estirar la temporada estival y alcanzar una reactivación turística, Scioli se pronunció a favor de que se extienda la fecha de inicio del ciclo lectivo en CABA, previsto para el 24 de febrero.

Sin embargo, el Gobierno porteño fue terminante al respecto. “En nuestra Ciudad, la educación es una prioridad indiscutida y el inicio de clases no es negociable”, aclaró Alonso.

