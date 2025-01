Desregulación lapidaria: los yerbateros están “cada vez peor”

El productor yerbatero de Misiones, Omar Tabarchuk, se refirió a la crítica situación del sector luego de la desregulación aplicada por el Gobierno nacional.

“Estamos complicados, no tenemos propuesta de mejorar, la situación está cada vez peor. No se hizo la zafriña y no hay expectativa. Estamos en una situación muy difícil. No queremos bajar los brazos y tenemos la esperanza que pueda mejorar”, contextualizó en declaraciones a la AM 950.

Luego precisó que “estamos manteniendo reuniones, el viernes habrá una de Misiones y se invitaron autoridades para establecer un precio. Estamos pidiendo 450 pesos por el kilo de hoja verde para iniciar la zafra para la yerba. Hoy casi ningún secadero está trabajando y está ofertando entre 120 y 180 pesos por kilo”.

“El Instituto Nacional de la Yerba Mate (INYN) fijaba un precio y teníamos un valor, ahora la desregulación y el libre mercado nos afectó. No sé si son las grandes industrias o quiénes son los responsables, pero en pocos meses tuvo una caída impresionante y afecta a los productores que con esos precios no cubren los costos”, acotó Tabarchuk.

Acto seguido, manifestó que “la reunión del viernes es para intentar que todos los productores de la provincia puedan hacer visible la situación, para encontrar un camino que sea razonable para todos los productores”.

“Con esto valores, es una situación muy difícil, si no tenemos una respuesta del INYN o de Nación, estamos pidiendo que el Gobierno de la provincia actúe para tener un precio de referencia y respaldar a los productores. Hasta el momento, no tenemos respaldo de nadie”, sentenció.