El largo adiós de Pepe Mujica: “Me estoy muriendo, el guerrero tiene derecho a su descanso”

El expresidente de la República Oriental del Uruguay, José ‘Pepe’ Mujica, confirmó que ya no hará ningún tratamiento contra el cáncer que padece, dado el avance de la enfermedad.

“El cáncer en el esófago me está colonizando el hígado. No lo paro con nada ¿Por qué? Porque soy un anciano y porque tengo dos enfermedades crónicas”, indicó el extupamaro en declaraciones a Búsqueda.

Así las cosas, el líder frenteamplista, de 89 años, aseguró: “No me cabe ni un tratamiento bioquímico ni la cirugía porque mi cuerpo no lo aguanta”.

“Lo que pido es que me dejen tranquilo. Que no me pidan más entrevistas ni nada más. Ya terminó mi ciclo. Sinceramente, me estoy muriendo. Y el guerrero tiene derecho a su descanso”, confesó.

“Yo me voy a morir acá”, enfatizó, en referencia a la chacra de Rincón del Cerro en donde vive junto a su esposa, Lucía Topolansky. “Ahí afuera hay una sequoia grandota. Está Manuela (su perra) enterrada ahí. Estoy haciendo los papeles para que ahí también me entierren a mí. Y ya está”, aseguró.

Acto seguido, subrayó que el triunfo del Frente Amplio en las elecciones presidenciales hace que se sienta “orgulloso” y que es algo que le permite irse “tranquilo y agradecido”.

También se definió como un “viejo en el final” que quiere “despedirse de sus compatriotas y simpatizantes”.

“Es fácil tener respeto para los que piensan parecido a uno, pero hay que aprender que el fundamento de la democracia es el respeto a los que piensan distinto. Por eso, la primera categoría son mis compatriotas y de ellos me despido. Les doy un abrazo a todos. Segundo, me despido de mis compañeros y simpatizantes. Lo único que quiero ahora es despedirme”, reflexionó.

Y sentenció: “No hay nada como la democracia. Yo de joven no pensé así, es cierto. Me equivoqué. Pero hoy me bato por eso. No es la sociedad perfecta, es la mejor posible”.