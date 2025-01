¿Producción platense en riesgo?: inquietud por la posible importación de tomates

La ingeniera agrónoma Guillermina Ferraris dio cuenta de la preocupación de los productores de La Plata por el ingreso de tomates provenientes de Chile y Paraguay.

“La Plata es el cinturón hortícola más importante. En esta época del año, el 90 % del tomate que se consume en el país es de acá. Todavía no llegaron importados a nuestra ciudad”, explicó la profesional en declaraciones a Radio Provincia.

Asimismo, precisó que “se producen hortalizas para 15 millones de habitantes, no sólo de La Plata, sino también del Conurbano, Rosario y Córdoba. Chile es un gran competidor con el tomate industrial, es decir el enlatado, y sobre todo en la zona de Cuyo”.

“Los productores están muy justos porque es tan grande la cadena de comercialización que es muy poco lo que reciben. El precio es muy variable a lo largo del año, pero ahora les estaban pagando el cajón de 18 kilos 5 mil pesos, cuando en Buenos Aires lo venden a 3 mil pesos el kilo”, contrastó Ferraris.

Así las cosas, consignó que el gran problema es que “es hay mucha intermediación y no podemos hacer responsable a alguien en particular, pero no son los productores los que fijan el precio. Hay mucha diferencia de calidad. El productor es el eslabón más débil de la cadena”.

Por otra parte, confirmó que hay un alerta, informado por el Senasa, sobre un virus en los tomates de Chile que también puede afectar a berenjenas y pimientos, que se transmite por contacto.

“En Argentina estamos libres de ese virus y puede ser perjudicial para las próximas cosechas. Por eso estamos reclamando que se limite la importación de Chile y esperando que el SENASA tome medidas”, concluyó la ingeniera egresada de la UNLP.