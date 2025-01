Gobernador PRO relativizó la alianza con el oficialismo

El gobernador del Chubut, Ignacio Torres, sentó postura en torno al eventual acuerdo del PRO con el oficialismo y aclaró que en el mensaje de Mauricio Macri “lo que hay que interpretar bien es que no se está acordando ir juntos, se está proponiendo una mesa para trabajar en qué condiciones y para qué”.

Asimismo, se mostró de acuerdo con lo dicho semanas atrás por el presidente Javier Milei: “Tenemos que ser coherentes: o vamos juntos o no vamos juntos. Esa ingeniería electoral, como porotear cada distrito termina siendo una estafa al electorado, o coincidís o no, y se compite. Hay que desdramatizar. No tiene sentido ir juntos”.

“En Chubut tenemos un frente que es muy heterogéneo, tenemos al radicalismo, tenemos un sector del peronismo no kirchnerista y tenemos libertarios. Tengo una ministra de Producción que fue candidata a vicegobernadora en la lista del presidente Milei (Laura Mirantes), por lo tanto, no me parece que sea difícil poder consensuar una mesa que sea de trabajo, no de rosca”, graficó el mandatario patagónico.

Así las cosas, reiteró que “si no se puede ir juntos, se irá separado. Es un tema que no me parece tan relevante, porque cuando uno cree que puede condicionar al electorado se equivoca y eso ha quedado demostrado en las últimas elecciones”.

“Creo que lo más importante en este momento es tener la coherencia de sostener una identidad partidaria que tiene valores republicanos y cimientos morales que son muy claros y muy sólidos”,acotó el dirigente PRO.

“Bajo estas premisas definir si vamos juntos o no y, en el caso de no ir juntos, significa que vamos a ser aliados en las cosas que consideremos que está bien y que nos vamos a oponer a las cosas que consideramos que están mal y esto no te hace ni un héroe cuando acompañás ni un traidor a la patria cuando no”, concluyó Torres.