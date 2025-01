De Pablo aclara que el escenario actual “es diferente” a la tablita de Martínez de Hoz

El economista Juan Carlos de Pablo reconoció que “la pérdida de poder adquisitivo del dólar con respecto al peso es un hecho” aunque evitó comparaciones con otras etapas del país.

“Hay que preguntarle a cualquier uruguayo qué decía en diciembre de 2023 cuando venía acá y se compraba el Obelisco por dos dólares y ahora no aparece. Esto es un hecho que tiene consecuencias. Para algunos es una gran cosa, y para los tipos que tienen una fábrica acá, se les complica la vida”, sopesó.

Además, puso de relieve que “estamos delante a un fenómeno cuya cuantía no se puede saber, pero es un fenómeno de aumento de exportaciones que no tiene que ver con que aumente el tipo de cambio, sino que aparecen sectores nuevos, explicaciones nuevas, como Vaca Muerta”.

“Hagamos un ejercicio. Si este año las exportaciones, en vez de ser 80.000 millones, como el año pasado, fueran 140.000 millones, ¿qué apuro tiene el Presidente, el Banco Central o el ministro de Economía para modificar la política cambiaria, dado que mantiene el equilibrio fiscal? Esta es la pregunta que se está haciendo hoy cualquier productor que tiene que tomar una decisión”, acotó el amigo de Javier Milei.

“Estamos delante de lo que llaman un fenómeno real, no un tema monetario. La tablita de (el ministro de Economía de la dictadura, José Alfredo) Martínez de Hoz se terminó sosteniendo sobre la base de caída de reservas y de aumento de tasa de interés. Este es un escenario diferente”, aclaró en declaraciones a Radio Perfil.

En tanto, sostuvo que “este Gobierno no tiene ni la promesa de la convertibilidad ni la promesa de la tablita de Martínez de Hoz. Podría modificar la política cambiaria para un lado o para el otro sin tener permiso de nadie”.

“Ahora, vamos a la economía pura. Me la pasé diciendo en 2024 que hay que tomar todas las decisiones, contrario a lo que decían algunos colegas míos. No estoy diciendo que no va a haber un salto, sino que hay que tomar todas las decisiones, y si hay, te jodés. Esto es lo que llaman error tipo 1 o error tipo 2”, prosiguió el docente.

“Acá la clave de la política económica es el equilibrio fiscal. Como subproducto de eso tenés un comportamiento monetario, y como subproducto de eso tenés un comportamiento cambiario. Si en la Argentina tuvieras hoy una pauta o alguna regla cambiaria, como en la convertibilidad, o en la tablita, estaría transpirando. La clave sigue siendo la cosa fiscal”, concluyó.