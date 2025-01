En las últimas horas fue detenido el conductor de la camioneta Volkswagen Amarok que el mes pasado en Merlo arrolló a padre e hijo que iban en una bicicleta, mató al padre y huyó de la escena, mientras circulaba a gran velocidad.

El hecho en cuestión sucedió el pasado 29 de diciembre a las 22 horas en el cruce de la avenida Julián María Castro y la calle Lourdes en Parque San Martín, en el mencionado distrito del Conurbano bonaerense oeste, hecho que captó una cámara de seguridad de esa esquina.

En las imágenes se observa a Diego Domínguez, de 41 años de edad, aguardando en bicicleta junto a su pequeño hijo de 9 sobre calle Lourdes, y luego Castro hasta que una Amarok los embiste con violencia, ya que circulaba a alta velocidad.

Domínguez cayó pesadamente al pavimento, mientras que milagrosamente a su hijo no le sucedió nada, pero aquel automovilista decidió que la solución al problema era huir de la escena en lugar de asistir a las víctimas, y desde ese momento era intensamente buscado por los agentes de la Comisaría Tercera de Merlo, hasta que este viernes decidió entregarse.

🚔 #Policiales | Cayó el conductor de la Amarok que arrolló a dos ciclistas, mató a uno y huyó en Merlo



📌 https://t.co/xec9zOKsoT pic.twitter.com/N7GtFghzsJ — ANDigital (@ANDigitalOK) January 11, 2025

Vale decir que Domínguez sufrió múltiples fracturas en su cuerpo, fundamentalmente en su cráneo, que estuvo internado durante tres días, pero que finalmente murió al no poder recuperarse de esas graves lesiones.

El caso es investigado por la UFI Nº 8 del Departamento Judicial Morón, a cargo de la fiscal Adriana Suárez Corripio, quien extrañamente decidió liberar al conductor de la Amarok bajo un beneficio de eximición de prisión, por lo que arribará a un evenual juicio oral en libertad, y lo hizo a las pocas horas de decidir entregarse.

Este sujeto, identificado como Nicolás Ariel Maximiliano Ruiz, fue imputado en una causa caratulada como “homicidio culposo agravado por la fuga y no prestar auxilio a la víctima”, y se trata del exrepresentante del cantante de cumbia conocido como El Villano, quien tras conocer lo sucedido lo echó y se manifestó en sus redes sociales.

“En completo shock y con un dolor que no me cabe en el pecho quiero expresar con mucho respeto mi más sentido pésame a la familia de la persona fallecida en el hecho con quien era la persona que vendía mis shows y que obviamente ya no pertenece a mi equipo de trabajo. ¡Sinceramente, no tengo palabras para describir el dolor que siento! Le pido a Dios fuerza para esa familia”, posteó el artista.

Vale decir que familiares y amigos de Diego convocaron a una marcha pacífica este viernes alrededor de las 20 en el lugar del trágico suceso, en busca de justicia y castigo al responsable.