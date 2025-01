Desde la Coalición Cívica-ARI insisten con la falta de “empatía y humanidad” del Gobierno

El legislador porteño de la Coalición Cívica-ARI, Hernán Reyes, habló de claroscuros en la gestión de Javier Milei, ya que “en términos de cambio de rumbo económico está bien porque no podíamos seguir en una Argentina con déficit fiscal e inflación”.

Pero advirtió que “a eso le falta una pata que tiene que ver con la mirada del otro. A las consecuencias de ese ajuste hay que ponerle empatía, humanidad, y el Gobierno no la tiene”.

“Me preocupa la cuestión institucional porque ponen a Ariel Lijo en la Corte o a Andrés Vázquez en ARCA (ex AFIP). Argentina no va a salir adelante si no cambia su matriz de punta a punta”, expresó el integrante de la mesa nacional de la CC-ARI.

En este sentido, consignó que “Lijo ha sido el juez que intervino en la causa YPF, impidiendo la posibilidad de que se avance en la investigación y que nos llevó a pagar 16 mil millones de dólares. Lijo no es lo que Argentina necesita”.

Respecto al distrito porteño, evaluó que “al Gobierno le costó mucho arrancar. La Ciudad tiene y puede estar mejor, y seguro el gobierno de Jorge Macri este año pueda poner el plan que tiene en la cabeza”.