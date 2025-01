Cornejo habló de los “dos radicalismos” y ratificó su apoyo a Milei

El gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo, relativizó el impacto del ajuste del Gobierno y no descartó acordar electoralmente con el oficialismo.

“No creo que lesione a un sector en particular. Es un ajuste y afecta, pero puede ser beneficioso para el tejido social y para la clase media si el crecimiento se consolida en el tiempo. Pero para que eso ocurra no sólo debe haber equilibrio fiscal, sino que también necesitamos modificaciones estructurales y cambios impositivos”, expuso el mandatario.

En este sentido, evaluó en declaraciones a La Nación que “la relación fisco-contribuyente debe simplificarse y hay que achicar la cantidad de impuestos. Además, se requiere de una reforma laboral para que haya más facilidad a la hora de tomar empleo. Eso es lo que ayuda a la clase media y a los sectores más pobres”.

Consultado por el desprecio del presidente Javier Milei para con el Estado, expresó: “La educación pública, la salud pública, la seguridad y la administración de justicia son cuatro funciones sustantivas y básicamente estatales. De ninguna manera ahí se puede destruir el Estado. Al contrario, hay que fortalecerlo. Las grandes democracias, como EEUU, tienen Estados fuertes. Y tener un Estado fuerte no quiere decir que haya mucho gasto público”.

“No lo veo a Milei despreciando a las instituciones. Ha respetado fallos judiciales. Nos guiamos mucho por su discurso o porque se refiere de forma peyorativa a las instituciones, pero hasta acá no veo que haya habido un desprecio institucional”, matizó el dirigente radical.

Al aludir a su partido, aseveró que “sin dudas, hay dos radicalismos. Uno tiene una opinión muy negativa del Gobierno y lo que se está haciendo en materia económica. Y el otro muestra una mirada positiva respecto de lo que se está haciendo. Los primeros conducen el Comité Nacional, porque ganaron el plenario. Y con lo cual tienen la vocería del radicalismo. Los segundos tenemos una coordinación con el Gobierno nacional -con altibajos- y somos mayoría en los bloques de diputados y senadores”.

“La división es lamentable. No me gusta, pero es lo que tocó. Son posiciones muy equidistantes. Ahora yo creo que el país requiere consolidar esta primera etapa de logros económicos. Y las elecciones de 2025 son una oportunidad”, se entusiasmó Cornejo.

“Yo creo que el radicalismo tiene que procurar que el Gobierno no tenga reveses electorales, pero también el Presidente debe hacer su parte. Es decir, debe buscar consensos para las reformas que se vienen. Ahora eso, de un lado y del otro, está en una zona gris. Con lo cual no sé cómo va a actuar el radicalismo y tampoco el Gobierno”, acotó.

En torno a un posible acuerdo electoral con La Libertad Avanza en su provincia, dijo que “hoy” no lo analiza, pero no lo descarta. “Hay coincidencias como para ir juntos y hay algunas diferencias como para no hacerlo. Están abiertas las dos respuestas. Con lo cual habría que hacer una ronda de consultas y después de eso tomar una decisión”, completó.

“Yo aspiro a que el país salga adelante con este Gobierno y no perdamos cuatro o tres años más de consolidar un crecimiento que la Argentina necesita. La variable política de las elecciones es muy relevante y alcanzar consensos para modificar la relación fiscal, contribuyente-fisco o provincias-Nación y los temas laborales son básicos para el clima de negocios que necesitamos en la Argentina. Hay que construir un capitalismo serio”, cerró.