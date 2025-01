Policiales y Judiciales | 12 ene 2025 Robo millonario La Plata: Enterró oro en el patio de su casa, trabajaron obreros y el oro desapareció Todo sucedió en una vivienda de la localidad de Arana. “Cuando me di cuenta los llamé para que me lo devolvieran, pero me lo negaron y no me respondieron”, relató la víctima. Los detalles.

Imagen ilustrativa.