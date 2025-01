Luis Juez ya no oculta sus deseos de enrolarse en La Libertad Avanza: “Me encantaría”

El senador nacional -por ahora- del PRO, Luis Juez, ratificó su intención de volver a ser candidato a gobernador de Córdoba, aunque confirmó que su objetivo es representar a La Libertad Avanza.

“Le dije: ‘Mirá Javier, dentro de tres años, si Dios me da salud y estoy en la consideración de los vecinos de mi provincia, voy a intentar ser gobernador y me encantaría ser tu gobernador”, reveló el legislador sobre la charla que mantuvo con el Presidente.

En concreto, admitió en declaraciones a La Nación que su búsqueda es ser “el candidato de Milei”, aunque no sabe si de una coalición o de un espacio más amplio.

“Me encantaría que Milei pueda decir con orgullo: ‘Mi candidato a gobernador en Córdoba es el senador Luis Juez’. La primera vez que hablamos, en marzo del año pasado comiendo en Olivos, yo le dije: ‘Cuando vos vayas por tu reelección el 10 de diciembre del 2027 yo voy a terminar mi mandato de Senador y voy a trabajar con un honor increíble para tu reelección’”, agregó.

Por otra parte, admitió que no le “interesa” continuar siendo el titular del bloque PRO en la Cámara alta. “No creo que sirva, no me siento cómodo. No me gusta, lo digo con todo respeto, pero me siento desautorizado”, alegó.

“No me gusta tal cosa, y esas cosas pasan, pero no hay ninguna autocrítica, entonces es muy complicado. Es un tema que seguramente lo hablaré con Mauricio, pero yo ya le hice saber que no tengo ningún interés en seguir. De hecho, lo planteé la semana antes de la sesión de expulsión de Edgardo Kueider”, sentenció Juez.