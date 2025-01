Bullrich apura a Macri: “¿Sos oficialista o sos oposición?”

La ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, volvió a meter presión para que el PRO cierre filas con La Libertad Avanza en este año electoral.

“Tiene que tomar una primera decisión que es fundamental: ¿Sos oficialista o sos oposición? Porque si sos oposición, ¿cuál es la razón de un acuerdo?”, inquirió la funcionaria en un dardo dirigido al titular de la fuerza amarilla, Mauricio Macri.

“Me parece que tiene que definirse en otro lugar para que realmente sea un acuerdo en el que todo el mundo gane, pero, sobre todo, gane el país; que lo que se suma sea para que todos tiren más fuerte del carro”, acotó en declaraciones a Radio Rivadavia.

Asimismo, puso de relieve que en la Casa Rosada “ya tenemos una dirección, una gestión e ideas. Creo que una mesa de trabajo como la que se plantea podría realizarse más adelante, ya que ahora estamos enfocados en las sesiones extraordinarias y en la segunda etapa de reformas para hacer de Argentina un país más competitivo, incluyendo la reducción de impuestos”.

“No quiero hablar tanto de PRO porque soy parte del Gobierno y todo se lee en términos de pelea, y eso no me interesa. Eso lo dirán las próximas elecciones”, prosiguió.

Por último, evitó comparar los liderazgos de Javier Milei y de Mauricio Macri: “No tengo ganas de compararlos como presidentes porque si no, todo el tiempo aparezco en una pelea con Macri que no me interesa”.

De todos modos, calificó de “descomunal”, la gestión del libertario, pues “es impresionante que en un año se hayan logrado las cosas que se lograron, con valentía, con coraje y con un cuerpo de ideas muy compacto”.