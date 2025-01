Montenegro denunció haber recibido amenazas: “Este perro no tiene miedo”

El intendente de Mar del Plata, Guillermo Montenegro, denunció amenazas de muerte en una serie de mensajes recibidos en su cuenta personal de Instagram, y de hecho los publicó en sus redes sociales.

“Te van a dar un tiro perro, acordate”; “estás advertido, bien muerto vas a estar”; “ya sabemos dónde vive tu familiar”, y “hasta las pelotas estás, cuidate rata”, fueron los cuatro mensajes recibidos en su cuenta personal de IG.

Además de exponer el repudiable contenido de estos mensajes, Montenegro viralizó el nombre del perfil de la persona que se los envió, “Juan Ancaten”, y un presunto video de esta persona con otros dos sujetos consumiendo marihuana y escuchando música.

Este perro no tiene miedo. Fui juez y fiscal, y por eso denuncié esta amenaza a mi familia. Pero nada va a impedir que siga persiguiendo a los que no entienden que se terminó. Amenazas conmigo no. pic.twitter.com/Ob0aR2Mhpi — Guillermo Montenegro (@gmontenegro_ok) January 13, 2025

Junto a todo este contenido, Montenegro escribió: “Este perro no tiene miedo. Fui juez y fiscal, y por eso denuncié esta amenaza a mi familia. Pero nada va a impedir que siga persiguiendo a los que no entienden que se terminó. Amenazas conmigo no”.

Vale decir que el jefe comunal viene librando una fuerte batalla contra los denominados “cuidacoches”, quienes le solicitan dinero a los turistas a cambio de “cuidar” el vehículo en el que arriban a su destino y si no se paga un monto determinado de dinero habitualmente se generan peleas y rencillas callejeras, y de hecho expone en sus redes cada operativo que se desarrolla en este sentido.