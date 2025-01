Martín Menem confía en “confluir” con el PRO

El presidente de la Cámara de Diputados de la Nación, Martín Menem, se mostró optimista de cara a un acuerdo electoral con el macrismo al consignar que “seguramente vamos a confluir de manera conjunta con el PRO”.

Además, expresó que la posible candidatura parlamentaria de la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, “depende de la voluntad de ella”.

“En mi opinión personal reúne todas las condiciones, ha sido capaz de generar que Javier (Milei) llegue a presidente sin tener partido; su capacidad como dirigente está de manifiesto y es una de las personas más importantes del Gobierno”, enfatizó el dirigente riojano en el marco del comienzo de las actividades proselitistas en Mar del Plata.

De todos modos, reiteró que “es una decisión personal, porque tal vez, en una banca, no tiene tanto potencial como donde está ahora, que es cerca del presidente. A mí me gustaría que sea candidata por su capacidad de trabajo y condiciones, pero eso se define en el cierre de listas”.

“Este proceso de La Libertad Avanza lleva tres años y el 24 de febrero se cumple un año desde que obtuvimos personería como partido en La Rioja. Llegamos sin partido y en alianzas con muchos otros partidos que firmaron. Tenemos un espíritu amplio, pero no cometemos errores del pasado cuando hubo alianzas con fines electorales solamente”, acotó el líder parlamentario.

Y recordó: “Juntos por el Cambio tuvo inconvenientes por eso. Nosotros no miramos de dónde vienen, pero no nos movemos del rumbo que fijamos y de la batalla cultural contra el populismo. No negociamos las ideas”.