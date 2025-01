Milei fue reconocido con el “Premio Nobel Judío” por su irrestricto apoyo a Israel

La Fundación Genesis Prize anunció que el presidente de la Nación, Javier Milei, fue reconocido en decisión unánime con el Genesis Prize 2025, también conocido como el “Premio Nobel Judío”, que reconoce a individuos judíos y no judíos destacados por sus logros profesionales, contribuciones filantrópicas y apoyo al Estado de Israel.

El Comité de Selección del Genesis Prize destacó el compromiso del líder libertario con Israel “en un momento crítico de su historia”, incluyendo su decisión de trasladar la embajada argentina a Jerusalén y su postura firme en la ONU para revertir años de votos contrarios a Israel. Además, Milei “se ha comprometido públicamente a llevar a la justicia a los responsables de los atentados contra la AMIA y la Embajada de Israel en Buenos Aires”.

“Me siento profundamente honrado de recibir el Premio Génesis. Por supuesto, no me quedaré con el premio económico; lo donaré a las causas de la libertad y la lucha contra el antisemitismo, tanto en la Argentina como en el mundo”, enfatizó Milei.

Acto seguido, recalcó: “Tengo una profunda admiración por Israel, su historia y su pueblo. El pueblo judío ha demostrado, a lo largo de su historia, que la resiliencia y la defensa de la libertad son esenciales para superar cualquier desafío. Este espíritu es un pilar de la relación entre Argentina e Israel, y trabajaré para fortalecer aún más nuestros lazos”.

Congratulations to President of Argentina @JMilei, announced today as the 2025 Genesis Prize Laureate. The Prize Selection Committee unanimously chose Milei – the first head of state to receive the award – for his unequivocal and vocal support of Israel during one of the most… pic.twitter.com/baY24lL5Yh