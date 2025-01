ATE conmemora su centenario frente a “un Estado colonialista” como en 1925

La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) cumple este miércoles 15 de enero su primer centenario de vida. “Paradojas de la historia, un siglo después que nos dieron vida, los estatales enfrentamos casi el mismo escenario: un Gobierno que impulsa un Estado patronal y colonialista como en aquella época”, enfatizó Rodolfo Aguiar, secretario general de la entidad.

“Una historia de 100 años marcada por la recuperación del sindicato de las garras de la última dictadura militar en el 84. Hoy tenemos un Gobierno negacionista que intenta legitimar los crímenes atroces de la última dictadura militar como herramienta de disciplinamiento en el presente”, acotó.

Así las cosas, manifestó que “el mejor homenaje que le podemos hacer a nuestros pioneros de 1925, a esa generación maravillosa que en 84 recuperó el sindicato y a estos 100 años es que frente al intento de infundir miedo, frente a un Gobierno que plantea un modelo del país en el que no ingresamos con una vida digna los trabajadores y los jubilados, y que sólo puede aplicarse mediante un protocolo ilegal anti-movilizaciones, cuando muchos especulan y otros no se animan, ATE decide ponerse al frente de la lucha y no parar de luchar hasta recuperar el último derecho perdido y hasta que el trabajo vuelva a dignificar a todas las familias argentinas”.

15 de enero 1925 - 2025



A 100 años, nos seguimos impulsando en nuestra historia!



— Prensa ATE Nacional (@ateprensa) January 15, 2025

Con orgullo, Aguiar repasó el legado de aquellos trabajadores que le daban vida a la centenaria institución estatal: “Aquellos pioneros eran jóvenes inmigrantes que la mayoría llegaban de distintos lugares de Europa, tenían diferencias políticas, había varias corrientes doctrinarias, hablaban diferentes idiomas y sin embargo decidieron formar un sindicato para enfrentar en aquel momento la explotación portuaria”.

“Nos enseñaron que fue la conciencia de clase la que les permitió superar esas barreras. Ese es el primer llamado que hoy tenemos de la historia, convocar a recuperar conciencia de clase. Somos trabajadores y no puede haber nada por encima de eso. Tenemos que transformar la realidad para que sea en favor de los más débiles y explotados”, sumó.



Acto seguido, manifestó que “el mensaje de esta conducción luego de un siglo de vida tiene que ser claro: tenemos que tener más poder, el poder tiene varias definiciones pero la más clásica es la de aquella fuerza que nos permite modificar un determinado estado de cosas. Necesitamos más fuerza y sólo la vamos a tener si somos más y nos desarrollamos más territorialmente. Tenemos que lanzar una campaña nacional de afiliación para llegar al medio millón de estatales municipales, provinciales y nacionales”.

HOY ATE CUMPLE 100 AÑOS!!



QUÉ EMOCIÓN, QUÉ ORGULLO ESTAR EN ESTE LUGAR JUSTO EN ESTE MOMENTO!!



La vida militante nos dio la maravillosa oportunidad de ejercer responsabilidades institucionales en uno de los sindicatos más grandes, antiguos y prestigiosos de la República… — Rodolfo Aguiar (@rodoaguiar) January 15, 2025

“Ya estamos muy cerquita de ser mayoría en la administración pública nacional. Tenemos que lograr cambiar la correlación de fuerzas y quitarle la lapicera a quienes hoy nos entregan y transformar la realidad en favor de los más débiles y explotados”, aseguró el titular del nucleamiento sindical.

Aguiar concluyó su saludo con un mensaje para los estatales de todo el país: “Confieso que los últimos días nos ha costado conciliar el sueño. Pensamientos que van y vienen, sensaciones fuertes recorren todo nuestro cuerpo. Tenemos que ser capaces de dimensionar que haya llegado este día, la grandeza que tiene este momento que seguramente se convertirá en un instante que las generaciones venideras atesorarán en su memoria”.

“La vida militante nos dio la maravillosa oportunidad de ejercer responsabilidades institucionales en uno de los sindicatos más grandes, antiguos y prestigiosos de la República Argentina justo en su centenario. Este tiene que ser un día en el que se reconozcan a los 9.163 dirigentes que ATE tiene en sus más de 185 seccionales y 24 consejos directivos provinciales, además de los delegados de base de todos los sectores y los casi 400.000 afiliados. Ellos son los hacedores. Feliz cumpleaños número 100, larga vida para nuestra querida ATE”, cerró.

Para conmemorar este día, el sindicato realizará un acto este miércoles en el Teatro Verdi de la Boca, cuna que vio nacer hace 100 años a una de las instituciones gremiales más reconocidas a nivel internacional. Fue en ese lugar que se llevó a cabo la asamblea fundacional de la institución.

El camino al centenario

Tras sus primeros años de vida sindical, ATE celebra su primer Congreso el 12 de agosto de 1928. Allí se reclama fuertemente al Estado el reconocimiento del derecho a la organización, la abolición de los reglamentos internos que restringieran la actividad sindical y, naturalmente, el reconocimiento de la Asociación como “entidad de clase de carácter nacional”.

Para entonces ATE ya era una organización sólida y creciente con miles de afiliados en gran parte del país, con seccionales que se fundaban y un cauce que se abría. Para 1932, ya eran 30.000 las y los trabajadores agrupados en 22 seccionales.

En esta rica historia del sindicato, el 17 de octubre de 1945 también está marcado a fuego. Fue un dirigente de ATE, Libertario Ferrari, quién volcó la votación en el seno de la Confederación General de Trabajo, el 16 octubre de 1945, para que las y los trabajadores fueran a la huelga y se movilizaran por la suerte de Perón. Ferrari no sólo sufragó a favor de la medida de fuerza sino que fue el que planteó su ratificación cuando se habían alzado algunas voces “moderadoras”.

En esa década ATE también marca la diferencia de acción sindical con la creación, el 16 de enero de 1945, de la Seccional Bahía Blanca, conducida íntegramente por mujeres costureras pertenecientes a la Subintendencia del Ministerio de Guerra. Su conducción será cien por ciento femenina por dos períodos consecutivos, un hecho inédito.

Siendo que podía afiliar a todas y todos los obreros y empleados de la Administración Pública Nacional, a principios de los años 50 ATE es el sindicato con más afiliadas y afiliados del país.

Los sucesivos golpes de Estado contra los gobiernos democráticos de Juan Domingo Perón (1955), Arturo Illia (1966) y María Estela Martínez de Perón (1976), también repercuten en la actividad sindical, de la cual ATE no está exenta. En la última dictadura militar (1976-1983) se genera un sindicalismo cómplice y contrario a los intereses de nuestra sociedad. En 1984 la Lista Verde ANUSATE, con –entre otros- dirigentes como Víctor De Gennaro y Germán Abdala, se impone en las elecciones internas y abre el camino a la recuperación de la organización sindical. Aquella dictadura arrojó un total de 2.252 trabajadoras y trabajadores estatales detenidos-desaparecidos y asesinados entre 1976 y 1983.

El triunfo de Carlos Menem en las elecciones nacionales de 1989 y su reconversión al liberalismo abre otro quiebre en el arco sindical. La venta de emblemáticas empresas estatales y un alineamiento con las crecientes políticas neoliberales que se ciernen sobre los países del sur del continente generaron en la política sindical el retiro de ATE de la Confederación General del Trabajo (CGT) y la posterior creación de una nueva central sindical: el Congreso de Trabajadores Argentinos.

Tras la salida de la llamada crisis del 2001 y con la llegada del Gobierno de Néstor Kirchner, ATE se incorpora al Convenio Colectivo de Trabajo para la Administración Pública (2004).

En su rica historia ATE aportó a la política de nuestro país con un gobernador (Carlos Xamena, en Salta), diputados, un embajador e innumerables dirigentes que tuvieron participación en la función pública. Aquel sindicato fundado por un puñado de trabajadores portuarios, cuenta hoy con casi 400 mil afiliados, con presencia en todo el territorio nacional, y un venturoso futuro que está impulsado por su centenaria historia.