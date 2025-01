Argentina impulsa su camino hacia el liderazgo tecnológico latinoamericano

Por Ariel Traverso (*)

Argentina está dando pasos firmes para posicionarse como un referente en tecnología en América Latina. En los últimos años, el país ha desarrollado una generación de talentos en servicios IT y software que hoy son el presente, no el futuro. Este movimiento no sólo está transformando a las empresas locales, sino que también está permitiendo competir a nivel global en mercados exigentes como Estados Unidos y Europa.

Según datos de CESSI Argentina, el sector registra un crecimiento anual del 10% en exportaciones de software. Ciudades como Tandil se destacan gracias a la formación de profesionales en carreras estratégicas de la Universidad Nacional del Centro (UNICEN), consolidando su rol como polos tecnológicos emergentes. Sin embargo, éste es sólo el principio. Para que el sector desarrolle todo su potencial, las empresas deben estar dispuestas a adoptar las herramientas digitales avanzadas que marcan las nuevas reglas del mercado.

La oportunidad de las software factories

El modelo de las software factories, sumado a la implementación estratégica de Big Data e Inteligencia Artificial (IA), no es una simple tendencia. Es la columna vertebral de la competitividad en cualquier industria. Por ejemplo, estudios de McKinsey demuestran que las tasas de conversión pueden aumentar hasta un 35 % cuando las empresas implementan un buen análisis de datos y software a medida. Este dato subraya la importancia de integrar tecnología en los procesos clave de las empresas para lograr eficiencia y resultados medibles.

Las software factories permiten soluciones rápidas y personalizadas que marcan una diferencia competitiva:

• Reducción de costos al evitar licencias de software genéricas.

• Implementación de herramientas ágiles en semanas o incluso días.

• Optimización de procesos y mejora en la experiencia del cliente.

El rol de la Inteligencia Artificial

La IA ya no es una novedad: es una necesidad. El 77 % de las empresas que la han adoptado reportan mejoras significativas en eficiencia operativa y un 30 % de reducción en costos (McKinsey). Esta tecnología permite automatizar procesos, mejorar la toma de decisiones y liberar recursos para tareas estratégicas. Las empresas que no adopten IA corren el riesgo de quedar rezagadas frente a la competencia.

Un llamado a las empresas locales

Si bien Argentina está avanzando en su camino hacia el liderazgo tecnológico, las empresas locales enfrentan el desafío de retener talento, adaptarse a las nuevas tecnologías y competir con empresas internacionales. Este es el momento de integrar herramientas digitales en su ADN y transformar los negocios tradicionales en organizaciones tecnológicamente avanzadas.

El talento argentino, el acceso a la innovación y la creciente demanda de soluciones tecnológicas personalizadas representan una oportunidad única para convertir a Argentina en un hub tecnológico regional. Sin embargo, lograrlo requiere una colaboración activa entre empresas, instituciones educativas y el sector público.

Hoy más que nunca, el software es el cimiento de una empresa, la Big Data su gran capital y la Inteligencia Artificial su motor de crecimiento. Es hora de que las empresas argentinas den un paso al frente y sean protagonistas de esta transformación.

(*) CEO de A Train