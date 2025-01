La dura sanción que recibió Riestra por incluir a Spreen en un partido de Primera

La inclusión del influencer Spreen en el primer equipo del Deportivo Riestra en el partido que el 11 de noviembre pasado disputó contra Vélez Sársfield por la 22º fecha de la Liga Profesional 2024 sigue teniendo repercusiones, aunque en este caso negativas: se conoció la sanción al equipo.

El Tribunal de Ética de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) difundió el veredicto que alcanzó tras deliberar sobre el caso, y el mismo concluyó que el club deberá abonar el valor equivalente a mil entradas populares, unos $ 20 millones, además de hacer “una disculpa pública oficial en medios de comunicación de alcance nacional” por lo sucedido.

También advirtió a Iván Raúl Buhajeruk, tal el nombre del mencionado influencer, y a Cristian “Ogro” Fabbiani, director técnico del equipo del Bajo Flores, para que no repitan ese tipo de acciones ni episodios.

UNO DE LOS MOMENTOS MÁS INSÓLITOS DEL AÑO: el streamer Spreen tuvo su debut oficial en Primera División en el partido entre Riestra - Vélez y fue reemplazado al minuto de juego. ¿Qué te pareció?pic.twitter.com/iDuCdQ8rXL — SportsCenter (@SC_ESPN) January 1, 2025

Es que, si bien entró a la cancha, el joven Spreen no llegó a tocar la pelota: antes de que se cumple el minuto de juego, y tras una falta en la mitad de la cancha, fue sustituido por Gustavo “Tortuga” Fernández.

El hecho tomó tal magnitud que incluso el futbolista de la Selección Argentina Rodrigo De Paul se refirió, naturalmente repudiando lo sucedido: “Si bien el fútbol fue para un lado con el tema del marketing, porque el mundo va para ese lado, eso no tiene que opacar que nosotros tenemos que transmitir un mensaje, y yo lo puedo contar porque fui un chico al que le costó un montón llegar a la Primera División: que esa no es la manera, que hay que trabajar y esforzarse, carse y volverse a levantar, y es parte del proceso que uno debe transitar para convertirse en jugador de fútbol; no estoy de acuerdo con lo que sucedió”, dijo en su momento.